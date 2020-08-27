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【逆市開店】亞馬遜美國開食品雜貨店　新技術吸客與超市競爭

商業 18:30 2020/08/27

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亞馬遜於洛杉磯開設新鮮食品雜貨店Amazon Fresh，將於未來數周正式開幕。（Amazon Fresh facebook圖片)

疫情打擊美國零售業，不少品牌縮減規模或結業，亞馬遜卻於洛杉磯開設新鮮食品雜貨店Amazon Fresh，將於未來數周正式開幕。

這間Amazon Fresh面積約3.5萬平方英尺，最特別是首次向公眾開放。本周會向受邀請客戶開放，並將於未來數周正式向大眾開放。亞馬遜現時於美國有3間Amazon Fresh，但只用來處理線上訂單。

【逆市擴張】一田9月沙田區開新店　特設煎蛋打卡位吸客

開拓美國食品雜貨市場　與連鎖超市直接競爭

外媒CNBC指，亞馬遜於第二季度，在線雜貨銷售按年增長了兩倍，希望透過開設Amazon Fresh，開拓美國食品雜貨市場，有助保持收入增長。此外，開實體店亦有助亞馬遜與Kroger、Albertsons等連鎖超市，展開更直接的競爭，藉此增加其在零售領域的影響力。另一方面，新店亦旨在平衡網購及仍然喜歡親自購物的客戶需求，客戶亦可以到店提取網上訂單或退貨。

【逆市雙嬴】傳亞馬遜與美地產商洽商　把部分百貨店改為配送中心

加入高科技元素　吸年輕消費者

Amazon Fresh加入了高科技元素，包括智能購物車Dash Carts，自動掃描購物車內的商品，客戶無需排隊就可以結賬。Echo Show智能顯示屏，能協助客戶尋找物品的擺放位置。亞馬遜相信，這些新科技能吸引年輕消費者，擴展目標客戶群。

責任編輯：朱悅瀅

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