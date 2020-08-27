恒指跌210點 小米再破頂

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【內房業績】合景泰富半年少賺41% 中期息增25%至40分人幣
恒生指數今日下跌210點或0.83%，收報25281點，滙豐 （00005） 跌1.9%，收報33.3元。恒生科技指數升265點或3.7%，報7540點。新經濟股續強，小米 （01810） 績後破頂升11.4%，收報21.35元；眾安 （06060） 飆10元或22.9%，收報53.75元。港滙續強再觸強方兌換保證，金管局收市後接4.5億美元沽盤。
【今日財經焦點】
【恒指夜期】港匯強勢金管局再接錢 恒指夜期早段微跌4點 （不斷更新）
【小米股價】小米飈逾一成 大行調升目標價追不上？（附券商最新預測）
【新股IPO】農夫山泉今截孖展 孖展錄約1787億超購約305倍、傳上限定價（第三版）
【港視業績】香港電視半年轉賺1.09億 王維基：進軍海外「授武功與Amazon競爭」（第二版）
【港版納指】首隻恒生科技指數ETF明登場 南方東英科指入場費1500元、初始投資額1.9億元（第四版）
【精選投資分析】
調整似完成 平安好醫生宜加快收集（第四版：新增本月券商目標價表）
【領航撤港】領航撤港用腳投票？ 港ETF市場增長動力強（訂戶專享）
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