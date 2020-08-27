【海洋公園】公園何去何從？區議員建議配合南區發展

▲ 南區區議員徐遠華認為，海洋公園應在保育及商業元素中拿捏平衡。

海洋公園業績倒退，未來該如何續命？有區議員建議，公園可配合南區周邊發展，推廣地區歷史及漁港文化，同時加強園內保育工作。

南區區議員徐遠華接受本報專訪時指，公園有兩大死因，一是經營模式改變，由重保育轉為重機動遊戲，多年來不斷借貸翻新及引入新設備，並須負責折舊成本，當對遊客增長過於樂觀、現金流斷鏈時，就難以經營下去。二是遊客體驗差，人擠人情況嚴重，排隊時間亦長，不少網民嘲諷「去等去迫去海洋公園」。

根據年報，公園2018/19年度收入約17億港元，員工費用佔經營成本最大，約7.7億元達45%，及近2億的維修及保養費。惟招聘網站顯示，海洋公園開價並非偏高，薪金開支攀升未知是否與增聘人手，或中高層薪金大增有關。

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重動物權益 平衡保育商業

隨着公眾的保育意識提高，徐遠華認為，公園應在保育及商業元素中拿揑平衡，「公園是法定機構，有責任教育更多動物權益資訊，過去一直有做保育，但做得不夠。2008年動物支出佔總成本的1.5%，2019年僅佔0.9%，佔比不斷減少。」

他又稱，公園可與南區周邊發展，對外推廣漁港文化，如地區著名的避風塘或水上餐廳「珍寶海鮮舫」等，產生無形價值。

記者：姚慧儀