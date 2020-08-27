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【幕後直擊】海洋公園護理員　真誠獲動物信任

商業 19:46 2020/08/27

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海洋公園動物護理員何霆軒（左）稱，與飼養的海洋生物情如親人，牠們能健康成長，便是最自豪的事。（右為護理員Carl。）

以往每逢暑假，都是海洋公園的黃金檔期，如今因疫情閉館，未知何時見曙光。負責照顧海洋生物的動物部護理員何霆軒，8年來一直緊守崗位，為動物準備三餐外，亦肩負「鏟屎官」重職，事無大小一一照料，早視之為親人。

何霆軒曾修讀活動策劃課程，大學畢業那年，碰上公園招聘動物護理員，沒想太多便見工，皆因一個情意結。「小時候住香港仔，經常來公園玩，加上本身愛動物，可惜住屋環境擠迫不能養寵物。」

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建立關係最難　海豹BB出生難忘

2012年入職，海獅、海象、海豹、海豚、企鵝等統統經過他飼養，與動物相處，關鍵是真誠溝通，先了解其個性。「護理員真誠付出，動物才會信任你、願意親近你，由接觸到初步認識，起碼需時3至4星期。」

他續指，最困難及最花時間是建立關係，感受動物的所思所想，「動物不是人，不會告訴我們感覺，須靠表情、動作去揣測。」

最深刻一次，是曾飼養過的海豹生小孩，見證新生命的到來。「那天察覺到牠表情有異，比平日緊張，懷疑是臨盆徵兆。但作為護理員，不能干預整個生產過程，只可從旁觀察是否需要提供協助，故非常緊張。」直至看到小孩出生，海豹媽媽悉心餵食，他才放心下來。「整件事十分感動，由初初手抱這樣大，到開始會爬、會走，是很強烈的生命力。」

長得神似的動物，外人容易鬧糊塗，但在他眼中，每隻動物均獨一無二。他笑着教路，「以海豹為例，每隻斑紋、體型、顏色等都不同，有很多分辨方法；企鵝則縛上手帶，以數字充當身份證。」

每隻動物皆有出生紀錄，慶祝生日時，護理員會送上零食。（海洋公園提供圖片）

玩具包括大冰塊。（海洋公園提供圖片）

24小時on call　試工嚇怕應徵者

目前園內有約100隻企鵝、海獅連海豹約50隻。海獅一天吃4至5餐，每餐消費1公斤魚，除了密密餵食，到底護理員還有何工作？「日常檢查包括照超聲波、量體溫等，觀察動物有否食慾不振或排洩異常、在社群中有否被孤立，摸熟每隻動物的生活習慣和性格，才能妥善照顧。」

他笑言，很多人對這份工作存在幻想，以為每天和動物玩樂即可，「但其實還要清潔場地、動物的大小二便。必須有耐性，願意戶外工作，24小時on call。」疫下如常無休止的檢查工作，最大變化是與動物的溝通方式。他指出，向來以哨子訓練動物，長期戴口罩變相打斷這條「橋樑」，「要多用言語溝通，如果動物做得好，就要出聲讚。」

護理員疫下仍需每天為動物作身體檢查，以及刷牙等護理。（黃建輝攝）

護理員入職最低要求是中學畢業，通過游水及基本潛水測試便能過關，惟面試包括入園試工一天，由於體力勞動大及日曬雨淋，往往嚇怕不少應徵者。現時逾60名動物護理員中，男女比例為7：3。

公園連續5年虧損，早前面臨倒閉危機，政府今年5月撥款54億元救亡，約7,000隻動物也避過「大遷徙」。他大歎當時最憂慮動物去向，現在總算可喘息，「與動物情如親人，每日相處時間比家人還多。如果公園倒閉，就要送走動物至世界各地的動物園，擔心牠們須重新適應外國環境，見面也艱難。」

「動物健康成長　工作價值所在」

多年來圈養動物的福利及護理，一直備受關注。他強調，維護動物福祉，是護理員第一大原則。「絕對不能要求動物做不想做的事，在動物展示的過程中，護理員只可利用食物、讚美說話等，誘發動物作出自然行為，包括海豚跳出水面，在野外也會做，但護理員不會訓練牠要跳多高。如果動物心情不佳，亦會由另一組動物替代。」

「動物健康成長，便是我工作價值所在。」他打趣道：「全港只有約70人當動物護理員，而我就是其中之一，這是值得自豪的一份工。」

記者：姚慧儀

拍攝：黃建輝

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