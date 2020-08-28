【MPF】僱員可扣稅自願供款規模突破20億元 累計4萬多個帳戶

▲ 僱員MPF可扣稅自願供款已突破20億多元， 累計有4萬多個帳戶。

全球疫情暫仍未見盡頭，減薪裁員潮不斷，部分打工仔會關注強積金（MPF）自願供款有否顯著縮水。積金局要員最近露口風，截至今年6月底強積金僱員可扣稅自願性供款（TVC），累計已有4萬多個帳戶，供款額更突破廿億元大關。積金局機構事務總監及執行董事鄭恩賜在電台節目透露，僱員可扣稅自願性供款自去年4月推出，截至今年6月的最新數據，累計已有約4萬多個TVC帳戶，總共供款額更超逾20多億元，平均每名成員的供款，大約有5萬1千元。

政府於去年4月起為僱員的強積金自願性供款（TVC），以及合資格延期年金計劃（QDAP）等提供稅務優惠，扣稅上限6萬元。不少上班族為衝死綫，趕及取得退稅三寶的著數，鬥趕在課稅年度最後一個月獲取稅務減免，MPF業界更爆料指，單計今年3月份的新開帳戶，已約佔總數的四分一；但卻緊盯最近數月會否礙於經濟衰退及預期來年交稅縮水，而驟縮自願供款，然而，從監管當局的最新數據，未見有明顯放緩等異常跡象。

此外，香港退休計劃協會（The Hong Kong Retirement Schemes Association、HKRSA）行政委員成員劉嘉時指，面世廿年的MPF，總規模現已突破1萬億元的新里程碑。

而鄭恩賜補充，MPF總額已多於政府的財政儲備。而截至今年6月底，強積金歷年的淨回報約有2,500億元；年率化回報則為3.6%，遠遠跑贏通脹1.8%。況且，滾存金額亦顯著上升，從2001年人均帳戶約有1.3萬元；至今年中，已驟增至大約有21萬元，累計金額足以令包括基層等普羅市民，頓變銀行的尊貴客戶。另方面，單以過去19年的投資成績來看，當中有13年的回報錄得正增長。

鄭恩賜又忠告，要是成員乏時間打理供款，大可放在俗稱懶人基金的預設投資策略計劃（DIS），好處是享低收費之餘，又可分散風險至環球股債等；何況，現行0.95%的收費，擬再有下調的空間；另方面，駿隆強積金顧問今天（8月27日）發表報告指，今年在4大類強積金產品中，年初至今表現最好的，是預設投資旗下的65歲後基金，升5.5%；另一核心累積基金亦錄得4%漲幅，跟港股基金升4%看齊，凸顯預設投資兩隻基金，亦跑贏首8個月強積金平均回報只升2.7%。

身兼BCT銀聯集團董事總經理及行政總裁劉嘉時又說，如以截至7月底的最新統計，人均帳戶更增至約23萬元。

晉達大中華機構業務主管梁浩雯表示，世界銀行提出5大支柱的退休模式，為退休保障定下政策的框架，MPF屬第2支柱，自願儲蓄則屬第3支柱。兩條支柱都不容忽視，這亦反映退休保障正如一個多元化的投資組合，單一支柱並不足夠，不同的保障支柱要相輔相成，才能提升整體的保障質素。而在職者要安心退休，就需未雨綢繆。畢竟面對人口老化問題，除了MPF這條第2支柱，更要懂得擅用具有靈活性的自願儲蓄這條第3支柱，因為TVC可以自由決定供款額，例如採一筆過或月供形式都得，大可補充其他退休支柱的缺口。

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記者︰曾桂芬

責任編輯︰梁智豪