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復星國際半年純利按年挫74% 不派中期息

即市財經 18:09 2020/08/27

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復星國際半年純利按年挫74%，不派中期息。

復星國際 （00656） 公佈，上半年收入按年跌7.6%至632.7億元（人民幣，下同），純利按年跌74%至20億元，不派中期息，去年同期派發每股0.13港元。復星國際今日收報8.71元，跌1.14%，成交8130萬元。

復星國際表示，上半年收入減少主要受新冠疫情影響，集團旅遊文化業務收入較2019年同期減少45億元。期內，復星國際健康、快樂、富足業務分別佔總收入的25%、43%、32%，上半年收入分別按年下滑0.3%、13%、4.9%。

快樂業務上半年錄得虧損3.9億元，主要由於復星旅文 （01992） 的利潤貢獻按年減少，以及受金融市場波動影響，快樂業務投資收益有所下滑。

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編輯：陳健婷

 

香港股票 業績公布 復星國際（00656）

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