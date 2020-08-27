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【Jacob Blake槍傷】美國體育界掀罷賽潮 大坂直美也退賽聲援

環球社會熱點 18:36 2020/08/27

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美國威斯康星州有警察開槍射傷黑人布萊克（Jacob Blake）後，威斯康星州示威持續。為聲援Jacob Blake，美國體育界掀起罷賽潮，繼NBA密爾沃基公鹿表明罷賽，美國女子籃球聯賽（WNBA）、美國職業足球聯賽（MLS）等亦宣布賽事延期。擁有黑人血統的日本網球員大坂直美，也退出辛辛那堤網球公開賽4強，賽會亦宣布暫停比賽一日。

大坂直美在社交平台Twitter宣布退賽，她寫道：

「在我成為運動員之前，我是一名黑人女性。作為一名黑人女性，我覺得現在比起看我打網球，有更重要的問題需要立即關注。」

大坂直美坦言，對於每隔數天就有類似的事情感到筋疲力盡，感嘆到底何時才會完結。

被槍擊黑人藏刀拒捕 警員曾用電槍制伏失敗

【Jacob Blake槍傷】NBA公鹿罷賽抗議 足球、網球界同響應

國際女子網球協會（WTA）及職業網球聯合會（ATP）其後宣布暫停周四的賽事。 

美職聯原定在周三有6場賽事上演，其中5場都延期；美國職業棒球聯賽（MLB）3場賽事亦延期舉行，聯盟發表聲明指尊重球員決定。

美國女子籃球聯賽3場賽事都延期，球員手挽著手、單膝下跪，以示抗議種族歧視。

【Jacob Blake槍傷】17歲少年開槍致2死1傷 遭警方拘捕

威斯康星示威爆槍擊 2死1傷勢嚴重

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責任編輯：林嘉莉

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