日本研究證實 低濃度臭氧有效殺死新冠病毒

▲ 日本有研究證實，低濃度臭氧可在對人體無害的情況下，有效殺死新冠肺炎病毒。

新冠肺炎疫情全球大流行，各國積極研發新冠疫苗及特效藥。日本有研究證實，低濃度臭氧（ozone）可在對人體無害的情況下，有效殺死新冠肺炎病毒，料可使用臭氧消毒醫院診症室等高危場所。

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臭氧是一種氧氣分子，可令多種病原體失去活性。早前有研究表明，介乎1至6 ppm（即百萬分之一）的高濃度臭氧可有效抵抗新冠病毒，但對人體或有害。

路透社報道，日本藤田醫科大學周三（26日）發表研究結果。研究團隊進行實驗，在含有新冠病毒樣本的密閉空間，使用臭氧生成機。團隊發現病毒處於低濃度臭氧達10小時，病毒活性會大幅減少超過90%。

研究團隊取得結論，濃度介乎0.05至0.1ppm（即百萬分之一）的臭氧對人體無害，而且可以殺死新冠病毒。

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率領研究的藤田醫科大學教授村田貴之（Takayuki Murata）指出，低濃度臭氧在高濕度的環境下尤其有效，即使是在民居，使用低濃度臭氧也有助遏制新冠病毒傳播。

藤田醫科大學醫院已安裝臭氧生成機，藉此控制醫院候診區和病房中的傳播情況。美國佐治亞理工學院的最新研究也表明，臭氧有效消毒保護衣、護目鏡等醫療防護設備。

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責任編輯：鄭錦玲