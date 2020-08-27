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【樓市報告】低息環境撐市　萊坊料樓價全年僅跌5%

股樓投資 18:15 2020/08/27

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萊坊發表《香港每月物業市場報告》，指疫情爆發第三波，加上政府實施嚴格的社交距離限制，影響買家入市意慾，其中豪宅市道慘淡，準買家查詢量大減，惟業主持貨力強，且看好豪宅的中長線前景，故未見大量新放盤。

報告又指，失業率上升，短期或影響買家入市意慾，惟預計低息環境維持頗長時間，有利樓市發展，料一般住宅及豪宅樓價全年跌5%。

甲級寫字樓方面，報告指，疫情持續肆虐，不少企業容許員工在家工作，部分公司更裁員，借此縮減公司規模，在此情況下，愈來愈多公司檢討其辦公室租賃策略，希望不再採用傳統的固定辦公桌，並提高公用辦公桌的共用比率，借此縮減租賃樓面。由於市場前景未明，加上業主提供更多的租金減免，該行預計，港島整體寫字樓租金，全年跌15%至18%。

零售市道方面，報告指，去年年中以來，零售業受到重創，以核心零售區皇后大道中為例，其空置率之高，是前所未見，暫有14間吉舖。

報告又指，愈來愈多奢侈品牌關閉門店，料皇后大道中的租戶組合大變，更多大眾品牌趁機進駐。萊坊預計，零售市場甚難於年內復甦，料年底時，整體空置率或升至11%以上。

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撰文 : 黃卓賢

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