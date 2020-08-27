【恒大汽車】恒馳料明年下半年量產 3至5年內實現年產銷100萬部

▲ 恒大汽車預計明年下半年將實現量產。

前稱恒大健康的恒大汽車 （00708） 早前發布了6款恒馳汽車後，在香港鋪天蓋地廣告宣傳恒馳，引起市場高度關注。副董事長劉永灼表示，目前上海及廣州的恒馳生產基地已進入設備調試安裝階段，下個月將具備試生產條件，預計明年下半年實現量產。

劉永灼稱，集團將在3至5年內實現年產銷100萬部恒馳汽車，成為「實力最強、規模最大」的新能源車企業，亦有信心恒馳正式推出後可快速搶佔市場。首席財務官潘大榮補充，集團於2019年投入了147億元人民幣在汽車業務，用於研發、股權收購、生產基地建設等，他表示，今年上半年續投入30億元。他續稱，下半年料再為汽車業務將投入27億元人民幣，將用於股權收購。

潘大榮表示，到了2022年，預計集團會實現大規模銷售。惟他未有透露汽車業務何時會實現盈利，僅表示隨着產銷規模擴大「有信心很快會實現盈利和現金流平衡」。

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