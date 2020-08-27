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黑人平權運動再燃 公鹿杯葛NBA首圈賽事

環球政經 17:03 2020/08/27

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美國29歲非裔男子布萊克（Jacob Blake Jr）在威斯康辛州遭警員連開7槍，導致半身不遂，再次燃起當地黑人平權運動怒火。NBA球隊公鹿（Milwaukee Bucks）日前杯葛季後賽東岸首圈賽事，導致NBA官方須宣布另外兩場首圈賽事延期。

特朗普見球員抗議即轉台 勒邦占士：比賽都會繼續:【下一頁

NBA季後賽東岸首圈第5場賽事，本應於週三(26日)由公鹿打頭陣大戰魔術，唯公鹿全隊球員在賽事開始前15分鐘，仍未按照慣例步出球場。隨後賽事的裁判及工作人員亦紛紛離場，比賽亦隨之取消。

公鹿發聲明指，於過去近4個月，非裔美國人社區正面臨各種種族不平等的情況。全國各地公民正使用不同平台發聲，聲討這些不法行為。他們又指，儘管國內充斥要求改變的聲音，但當局一直未有任何行動，不認為焦點應落在籃球比賽上。

【新冠疫情】耶魯研發最新唾液測試　無須取深喉唾液:【下一頁

公鹿的老闆 Marc Lasry亦表示，雖然事前不知道有關決定，但會盡心盡力認同球員的訴求，支持球員們的決定。他指要改變就必須對面前發生的種族不平等作回應，現在球員已經做出動作，而球隊亦會一同站出來尋求問責與改變。有關杯葛的決定得多位球星認同，包括一向敢於發聲的勒邦占士（LeBron James）。

NBA官方隨即抽起另外兩場首圈賽事。據報NBA球員工會會長基斯保羅（Chris Paul），以及多位現役球員舉行長達3小時會議，商討本季NBA去向。有消息指湖人和快艇已經表示不願繼續在季後出賽。

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撰文 : 林展鋒

NBA 籃球 美國

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