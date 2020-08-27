【新股IPO】農夫山泉9633明截飛　專家教你抽唔到點算好

農夫山泉（新上市編號：09633）招股第三日，孖展認購反應繼續熱爆，市傳將以招股上限21.5元定價，而且連國際配售部分亦因獲大額超購而提前截止認購，可想而知農夫山泉有幾巴閉。至於公開發售部份，明日就截飛了，大家都已經認購了嗎？

這星期的新股熱話都是圍繞着農夫山泉，其實也離不開兩個原因，一是該股始終是內地包裝水龍頭，賺錢能力強；其次是現在僅得這一隻新股正在招股，自然會成為市場焦點。

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為了爭取獲派股份的機會，很多投資者都選擇以借孖展來認購，不過耀才證券（01428）執行董事兼行政總裁許繹彬就提醒，由於農夫山泉整個孖展期長達10日，故首日必須有15%至20%的升幅，才能抵銷到借孖展的利息，有錢賺。

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許繹彬根據過往內需股的新上市股價表現來看，若農夫山泉首日掛牌有30%至40%升幅已經有所交待。若抽不中的投資者，也不要急於首日掛牌就追入，他認為9月還有很多新股陸續來，無必要高追。如果真的很想持股農夫山泉，而首日掛牌升幅10%以下，小注入市也無妨，但他再三提醒投資者要：「量力而為！」，更要懂得放手，不要一直持股不放。

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光大新鴻基證券策略師伍禮賢亦表示，農夫山泉招股反應十分熱烈，股份有幾個賣點，其他同行真的難以跟她比較。「第一，農夫山泉在包裝水市場的市場佔有率好高，拋離第二位已很遠。第二，從毛利率表現，反映農夫山泉在行內的競爭力很強。」他認為，以一家咁有GIMMICK的公司，加上市場資咁充裕的情況之下，再加上投資者的熱情，認購的值博率很高，值得去抽。

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至於入市策略，他表示：「如果抽中了，在首日有雙位數升幅，可以先行沽貨食糊。至於若抽不中的話，則不宜在首日追入，因為農夫山泉上市的估值不便宜，即使以招股價下限19.5元計，市值也高達2,200億元，現時同業對手康師傅（00322）市值才800幾億元，對農夫山泉這個估值有少少保留。」

「而且市盈率（PE）40幾倍是偏貴，這個行業的特性，相對而言銷售是比較穩定，但換言之不會期望有爆發性增長，要持續高速增長很難，所以PE40幾50倍很難持久，所以投資者有貨的話首日應先行獲利。」

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記者：張以正、李兆明