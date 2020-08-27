【疫情贏家】香港電視上半年虧轉盈賺近1.1億元 首稱有意拓展全球市場

網購平台HKTV Mall營運商香港電視(01137)公上半年業績，受惠疫情，上半年集團成功由虧轉盈賺1.09億元，為集團朝電子商貿轉型5年來首度獲得盈利。期內，集團的訂單總商品交易額為27.4億元，較去年同期大升113%。港視今日收報9.56元上升1%。

【轉型成功】香港電視攻網購首錄盈利 上半年料賺最少9000萬元請情請看 【下一頁】

【港股追蹤】800蚊先送貨 港視成功谷大訂單金額 請情請看 【下一頁】

集團指出，上半年取得盈利有三大理由，分別是營業額大幅上升，較去年同期上升114%，毛利率（包括HKTVmall自營店的毛利率和其他商戶之佣金率）由21.2%上升至今年同期24.8%， 配送成本佔已完成訂單總商品交易額比率由去年上半年15.9%下降至11.4%。

其他業務數據方面，上半年港視平均每日訂單量由去年6月每日15,000張訂單增加至今年6月 每 日29,800張 訂 單；其後更於7月錄得新高，平均每日訂單量 達每日36,300張訂單及訂單總商品交易額達6.2億元；今年上半年的平均訂單值約為508元，較去年上半年約530港元輕微下跌。另外，今年上半年，共有813,000名獨立客戶於HKTVmall購物，較去年上半年的566,000名客戶增長了43%。

港視預期，今年下半年訂單總商品交易額將與上半年相若或有輕微增長，下半年總商品交易額目標定於28億至30億元之間。未來3年亦計劃投入3.8至4億元資本開支，擴建總部電子配送中心、加設第六個配送中心、增設200至250架送貨車及升級電腦系統，以應付總商品交易額100億元的需求。

業績中，港視表示相信這是一個大好商機，讓HKTVmall進軍海外及全球市場，把過往所累積的獨特知識、經驗和工程技術，尤其是我們自行開發的整套軟件 系統輸出全球，幫助各地傳統超市或零售商以最短時間成功進入網上零售世界，為他們帶來極大的技術革新和經濟價值。