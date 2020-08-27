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【內銀業績】信行中期純利按年跌9.8% 不良貸款「雙升」

即市財經 17:21 2020/08/27

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信行中期純利按年減少9％，不良貸款「雙升」。

中資金融股陸續公布中期業績，重磅內銀股將於明日起陸續放榜。率先放榜的內銀中信銀行 （00988） ，上半年減值損失升四成，純利按年倒退9.8%至255億元人民幣，不良貸款率較去年底升18個基點至1.83%。

信行上半年經營收入1,022億元人民幣（下同），按年增加9.7%，其中淨利息收入升5.6%至640.4億元，非利息淨收入372.7億元，升17.6%；信用及其他資產減值損失477.3億元，按年增加39.6%，影響歸屬股東淨利潤減少9.8%至255億元。

期內，淨息差1.91%，較去年同期收縮11個基點。

資產質素方面，截至6月底止，不良貸款餘額772.87億元，較去年底增加111.7億元或16.9%，不良貸款率1.83%，撥備覆蓋率175.72%，較去年底微增0.47個百分點。

信行核心一級資本充足率8.8%，較去年底升0.11個百分點。信報今日收報3.35元，跌0.9%，日內曾創1個月低見3.34元，成交8711.8萬元。

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編輯：趙穎妍

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