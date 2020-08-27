【一文業績】華潤醫藥中期少賺15%不派息 一文看清企業業績

▲ 一文看清8月27日業績

今日多間公司公布中期業績，本網整理重要的上市公司業績資訊，以一文形式作報道，綜合資訊以助投資者快速掌握公司業績，部署業績期策略，以下為8月27日（周四）公布的重要企業營運數據/業績：

華潤醫藥 （03320） 上半年錄得純利25.77億元人民幣（下同），按年減少15%，不派中期息。若撇除一次性項目，則核心純利按年增7.9%。華潤醫藥最新報4.44元，跌約0.9%。

【業績】華潤醫藥中期少賺15% 不派息

嘉里物流 （00636） 上半年純利按年跌61.5%至10.7億元，若撇除2019年出售香港兩間貨倉之收益，按年顯著增長29%；核心經營溢利增加12%至14.89億元。嘉里物流派中期息每股11仙，去年同期則派中期股息9仙及特別股息35仙。

【業績】嘉里物流半年核心純利升29%息11仙 管理層：未來18個月供應鏈料仍然混亂（第二版）

呷哺呷哺 （00520） 公布中期業績，呷哺呷哺半年由盈轉虧，經調整虧損1.92億元人民幣，去年同期為盈利2.1億元人民幣，每股基本虧損23.84分人民幣，派中期息0.028元人民幣。

【業績】呷哺呷哺倒升1% 半年轉虧經調整虧損1.92億元人民幣 派中期息0.028元人民幣

信達生物 （01801） 公布中期業績，信達生物半年虧損及全面開支總額為6.08億元人民幣，較去年同期的7.14億元人民幣減少14.9%，主要由於達伯舒（信迪利單抗注射液）的銷售增長。不派中期息。

信達生物升2% 半年虧損6.08億元人民幣不派中期息

香港電視 （01137） 收市後公布業績，上半年轉虧為盈，賺1.09億元，當中包括政府補貼1630萬元，而去年同期虧損1.55億元。期內，香港電視營業額增1.14倍至13.4%，毛利率增3.6百分點至24.8%，不派中期息。

香港電視半年轉賺1.09億元 王維基：將進軍海外（不斷更新）

平保 （02318） 上半年新業務價值310.3億元（人民幣，下同），跌24.4%，符合市場預期；反映核心表現的營運溢利報743.1億元，升1.1%。集團派中期息每股0.8元，升6.7%。至於純利，平保上半年跌29.7%至686.8億元。

平保新業務價值挫24%符預期 中期息增6.7%

中石油 （00857） 上半年盈轉虧，淨虧損299.83億元（人民幣，下同），主要由於成品油、天然氣銷量減少及油氣價格下降；期內營業收入9,290.45 億元，下降22.3%。中期息增加12.6%至0.08742元。中石油上半年平均實現油價39.02美元，按年下降37.9%，剔除匯率影響，平均實現油價下降35.6%。

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永旺 （00984） 上半年虧損收窄至7202.9萬元，去年同期則蝕1.5億元，派中期息5仙。期內，收益按年升6.8%至51.6億元， 其中香港業務收入增15.9%至24.2。

永旺上半年虧損收窄至7203萬元 息5仙

聯想控股 （03396） 公佈，上半年收入按年升3%至1849億元（人民幣，下同），純利按年跌76%至6.37億元。不派中期息。聯想控股績前跌1.3%，收報10.36元，成交1995萬元。

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編輯：謝卓榮