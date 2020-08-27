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碧服破頂　物管再起動　績後點部署？

即市財經 17:04 2020/08/27

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物管一向被視為防守性高、盈利增長快、現金流強的輕資產行業，但近期不少物管股在公布業績後，均見光死，主因都是個別公司估值太高，而盈利增長未有太大驚喜，致股價走勢分化，市場借勢調整。但在一眾物管中，仍然有愈升愈有的股份，例如今日破頂的碧桂園服務 （06098） 和大升15%的永升生活服務 （01995）

背靠碧桂園

當中要數最強勢的物管，一定是碧桂園服務，股價由7月至今未曾調整，原因主要有兩個。物管最重要的就是看其「在管面積」，以此依據，碧桂園服務肯定是完勝所有物管。截至2019年年底，碧桂園服務的合同管理面積是6.85億平方米，收費管理面積是2.76億平方米，即儲備面積為4.09億平方米。這個數字的重要性甚大，因為這往往鎖定了物管公司未來幾年的業績增長。至於「三供一業」業務的物業服務的收費管理面積及合同管理面積均為8,490萬平方米。

加上背靠內地第一大銷售規模的碧桂園 （02007） ，「阿媽」賣樓成績佳，又不斷有新物業落成，意味「阿仔」碧桂園服務的收入和盈利都會保持增長。

增值服務俏

再看第二個原因，就是大行極度看重的「增值服務」。增值服務的最大亮點是擁有較高的毛利率，由物管股業績所見，增值服務毛利率可高達5至6成，相比物業管理服務毛利率只有2至3成，故增值服務成為物管股的兵家必爭之地。

碧桂園服務去年社區增值服務收入增1.1倍至8.7億元人民幣，非業主增值服務增79.8%至14.2億元人民幣。當中社區增值服務及非業主增值服務毛利率分別高達66.2%、41%。再者，碧桂園服務最新更收購全國排名第三的電梯廣告提供商-城市縱橫（CityMedia）100%股權，除了替原有物管業務增值外，亦為集團進軍商廈管理邁出重要一步。

大摩調升目標1倍以上

再看最新公布的中期業績，無論是在管面積，還是增值服務都交足功課。摩根士丹利發表報告指，碧服上半年業績好過該行預期，並指集團管理層預測2021年和2022年的營業收入複合增長率為40%，彰顯管理層的信心，並指如能繼續享受15%的優惠稅率，盈利會進一步增長。該行將其評級升至「增持」，目標價大升1.14倍至64.11元。

讀者不妨以10天綫（現約51.3元）為買入位，皆因從走勢上言，碧桂園服務自7月明顯上揚後從未跌低於10天綫水平，並以大摩的目標價64元作參考，跌低於買入價1成止蝕。

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編輯：江麗琦

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