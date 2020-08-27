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世衛指北韓2700人已做病毒檢測 全部呈陰性

環球社會熱點 17:02 2020/08/27

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新型冠狀病毒全球大流行，北韓是極少數至少尚未錄得確診個案的國家。世界衛生組織（WHO）表示，截至8月20日，北韓曾對2700多人進行病毒檢測，全部對新冠病毒呈陰性反應。

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北韓至今尚未公布任何確診個案，惟當局未有鬆懈，鎖國封關同時不忘檢測。專門跟進北韓現況的新聞網站NK News報道，世衛表示，當地有2767人曾進行病毒檢測，全部無受感染。

報道指，接壤中國丹東的北韓新義州市，近期有2.5萬套病毒測試工具運抵，消毒後會運往平壤。另外，世衛亦向北韓提供2900套防護裝備，及其他檢測物資，均是來自中國。

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北韓因應疫情嚴厲鎖國，貨船進出亦受限，惟仍是難免有漏網之魚，上月據報有一名逃往南韓的北韓人返回北韓開城，疑似是感染者，令北韓當局非常緊張，大批開城居民被隔離。

截至8月20日，北韓共有約3.1萬人曾接受隔離，當中約3萬人獲釋，約1000人仍接受隔離。據報北韓當局繼續實施口罩令，民眾在公共地方要戴口罩，曾與外國貨物接觸的國民要受隔離。

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責任編輯：林建忠

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