【新股IPO】IPO因素未推高拆息　孖展認購新股有著數

▲ 目前1個月拆息仍然維持近4年低。

農夫山泉 （新上市編號：09633） 孖展熱爆，巨型IPO、阿里巴巴 （09988） 旗下螞蟻集團（前稱：螞蟻金服）招股在即。過往一有大型新股招股，港元拆息易被抽高。然而，資金持續流入，港滙屢觸及強方兌換保證，金管局向市場沽港元，目前1個月拆息仍然維持近4年低，一反常態。

根據銀行公會數據，1個月港元拆息最新報0.26089厘，對比今年初的2.27厘大跌不少，目前處於近4年低水平。反觀，阿里巴巴 （09988） 去年來港第二上市時，1個月拆息升至2008年以來、小米 （01810） 2018年公開招股時，拆息升至近10年高。目前拆息未見受IPO因素影響。

環球量寛，資金流入香港，推高港滙至強方兌換保證，促使金管局出手向市場沽出港元。自4月以來，金管局已向市場注入近150億元資金。市場資金充裕下，拆息低企。

對IPO散戶投資者來說，拆息低的好處是孖展息自然也較低。綜合市場數據，農夫山泉的券商孖展息普遍為兩厘多，對比去年阿里巴巴的孖展息近4厘，以孖展認購新股的成本低了不少。

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編輯：吳敏芳