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【AEON業績】永旺半年虧損收窄至7203萬元息5仙 全年目標開設15間Living Plaza（第二版）

即市財經 18:13 2020/08/27

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永旺上半年虧損收窄至7202.9萬元，去年同期則蝕1.5億元。

經營AEON百貨的永旺 （00984） 上半年虧損收窄約7710萬元至7202.9萬元，去年同期則蝕1.5億元，派中期息5仙，按年跌77.3%。期內，收益按年升6.8%至51.6億元， 其中香港業務收入增15.9%至24.2。營運部門董事劉志森表示，下半年將會繼續推出促銷活動，包括10月的33周年促銷活動。

永旺又透露，上半年於周三特價日銷售按年增長逾20%，未來每周三的特價日會加大推出更多優惠產品。

董事總經理中川伊正表示，7至8月銷售表現理想，當中生活用品及食品類的銷售較預期好，料下半年的虧損將進一步收窄，並回復至2018年下半年的水平，惟沒有回應今年能否扭虧為盈。

永旺表示，預計於第三季內加快開設Living Plaza分店，於本年度目標開設15間分店，預期今年的Living Plaza分店數目將大幅超越2019年。集團亦期望於今年下半年促進及加強網上平台的使用。

至於為何主要增設Living Plaza，中川伊正指，Living Plaza已經營20年，深受客人歡迎，故以優惠價格為客人提供清潔用品等產品，開店亦以Living Plaza為主。他續指，上半年超市業績表現理想，若有適合商圈及舖位，不排除會開設超市。

截至6月底止，永旺有96間分店，其中香港有66間。永旺預期，下半年總資本開支約為2.3億元。

內地方面，上半年收入跌0.1%。永旺指，疫情在廣東省相對緩和，但在疫情及國際形勢影響下，經濟前景不明朗，但仍然會落實開設新店計劃，今年下半年開設2間新店，以及就小型超市的業務模式展開嘗試。

（第二版加入管理層言論）

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編輯：袁諾曦

香港股票 永旺（00984） 經濟

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