【AEON業績】永旺上半年虧損收窄至7203萬元 息5仙

▲ 永旺上半年虧損收窄至7202.9萬元，去年同期則蝕1.5億元。

經營AEON百貨的永旺 （00984） 上半年虧損收窄至7202.9萬元，去年同期則蝕1.5億元，派中期息5仙。期內，收益按年升6.8%至51.6億元， 其中香港業務收入增15.9%至24.2。

永旺表示，預計於第三季內加快開設Living Plaza分店，於本年度目標開設15間分店，預期今年的Living Plaza分店數目將大幅超越2019年。集團亦期望於今年下半年促進及加強網上平臺的使用。

內地方面，疫情在廣東省相對緩和，但在疫情及國際形勢影響下，經濟前景不明朗，但仍然會落實開設新店計劃，今年下半年開設2間新店，以及就小型超市的業務模式展開嘗試。

截至6月底止，永旺有96間分店，其中香港有30間。永旺預期，下半年總資本開支約為2.3億元。

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編輯：袁諾曦