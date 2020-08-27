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聯想控股半年純利跌76% 受累神州租車大額減值

即市財經 17:00 2020/08/27

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聯想控股上半年收入按年升3%，純利按年跌76%。

聯想控股 （03396） 公佈，上半年收入按年升3%至1849億元（人民幣，下同），純利按年跌76%至6.37億元。不派中期息。聯想控股績前跌1.3%，收報10.36元，成交1995萬元。

聯想控股上半年戰略投資收入按年升3%至1844.6億元，財務投資收入則按年升27%至4.13億元。純利方面，財務投資半年貢獻14.27億元，戰略投資則錄得虧損3600萬元。

聯想控股表示，戰略投資錄得虧損主要因神州租車 （00699） 計提大額减值導致其貢獻的虧損按年大幅增加超過10億元、去年同期拉卡拉支付上市確認一次性稀釋收益2.65億元、部份業務受疫情影響業績有所下滑。

財務投資利潤增長則得益於聯想之星與君聯資本貢獻較好的利潤回報。

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編輯：陳健婷

香港股票 業績公布 聯想控股（03396） 神州租車（00699）

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