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【業績】中石油半年淨虧損299.8億元中期息升增逾12%　勘探與生產利潤大減八成

即市財經 16:57 2020/08/27

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受累於油氣價格大跌，中石油上半年勘探與生產板塊經營利潤103.51億元，大跌80.7%。

中石油 （00857） 上半年盈轉虧，淨虧損299.83億元（人民幣，下同），主要由於成品油、天然氣銷量減少及油氣價格下降；期內營業收入9,290.45 億元，下降22.3%。中期息增加12.6%至0.08742元。中石油上半年平均實現油價39.02美元，按年下降37.9%，剔除匯率影響，平均實現油價下降35.6%。

中石油上半年原油產量3. 727億桶，增長0.8%；可銷售天然氣產量2,024.4十億立方英尺，增長10.9%；油氣當量產量7.1億桶，增長5.4%。海外油氣方面，油氣當量產量1.235億桶，增長17.3%，佔集團油氣當量產量的14.8%。

中石油上半年油氣操作成本下降14%

期內中石油嚴控成本，上半年油氣操作成本為9.64美元，下降14.0%。不過，受累於油氣價格大跌，勘探與生產板塊經營利潤103.51億元，大跌80.7%。

煉油業務盈轉虧，錄得經營虧損136.44億元，化工業務經營利潤31.04億元，下降13.5%。期內加工原油5.682億桶，下跌4.9%；生產成品油5,208.5萬噸，下降8.2%。

半年資本支出減少11%

受國內成品油市場需求下降、庫存減利等因素影響，銷售板塊同樣盈轉虧，經營虧損128.92億元。天然氣與管道板塊經營利潤下降21..5%至143.72億元，其中銷售進口氣及LNG淨虧損擴大至118.32億元。

中石油上半年資本性支出747.61億元，下降11.0%，主要由於集團加強投資管控。全年資本性支出預計2,285億元，下降23.0%。

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編輯：陳韻妍

香港股票 業績公布 中國石油股份（00857） 香港 石油 天然氣

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