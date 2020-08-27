【港元定期存款】中資行加港元定存息 半年期0.95厘頓變高息王

▲ 信銀國際今天微加半年港元定存，新息率至0.95厘已稱王；但該行撤3個月3.8厘及10厘息。

有望問鼎今年新股「凍資王」的農夫山泉 （新上市編號︰09633） ，券商孖展熱爆；但港元拆息未有顯著扯升，港銀亦沒有爭相加港元定期存款息率，今天（8月27日）暫只有信銀國際略加短存息；把3個月及6個月年息微升0.05厘，新息率分別為3個月報0.9厘，半年則新報0.95厘。如以半年期計，跟大眾財務看齊，膺同存期的「高息王」。不過，專家普遍認為，以月結倒數，但拆息仍低企，料個別新股雖旺場勁抽資，但本港頭寸充裕，仍足以應付。何況，中資行加半年期存息至0.95厘，尚未能跑贏通脹掛鈎債券（iBond 2020）的「包底息」一厘。

再者，相比過往新股旺丁又旺財，抽資動輒逾數千億元時，除了專攻散戶的券商首天借爆外，銀行往往亦提早截飛爆額。不過，觀乎今次暫只有中銀香港 （02388） 在網站一度顯示「暫時額滿」，較以專線認購今晚7時才截止為早。但其它大行仍有得借，如滙豐的新股貸款額低於300萬元，孖展息1.2厘；超過300萬元則為1厘，截止時間為今晚7時。至於恒生 （00011） 暫仍提供孖展，一口價認購的孖展息1.5厘，貸款額由39萬元至586萬元。

此外，昨天（26日）交銀香港及招商永隆減息，而即使信銀國際掉頭加息，但卻已預告將撤提供特定客戶冠絕全城的10厘「高息王」、即3個月港元定期存款特惠息率將於下周一（8月31日）屆滿，這間中資行不會延長截止期。信銀國際回應本報查詢指，旗下「3個月港元定期存款10%年利率優惠」將於8月31日結束，客戶可於優惠期內把握最後機會，享受有關高息定存優惠。同樣，該行早前針對指定理財新客的3個月享3.8厘，亦已悄悄下架。

一個月港元拆息昨天結束5連揚而倒跌，可是，今天又再轉升，新報0.26厘；星展香港財資市場部（大中華）董事總經理王良享認為，由現時至下月底的季結，與樓按掛鈎的拆息暫約於0.22厘至0.45厘上落，相信業界暫毋須急於加定存。

王良享補充，熱錢續湧港，料總結餘快將由昨天的1,883億元，突破兩千億元大關，足證港銀水浸下，可以應付排隊進場的新股，包括市傳兩隻共籌約853億元的焦點股，如下月集約78億元的百勝中國，以及重磅股螞蟻集團，或提速趕於9月底在港募資約775億元。

東方匯理銀行環球金融市場部新興市場策略師張敬勤補充，1個月拆息料約於0.2厘至0.5厘上落，本港銀根充裕，就算下月底面臨季結，仍可應付新股的短期資金需求。

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記者︰曾桂芬

責任編輯︰梁智豪