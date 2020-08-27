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【阿里巴巴】餓了麼「百億補貼」計劃常態化　重點覆蓋擴至100個城市

股樓投資 17:14 2020/08/27

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阿里巴巴（09988）旗下餓了麼宣布，「百億補貼」計劃經過一個月的試點後，將會成為常態行動，自9月份起，計劃將會加碼，重點覆蓋城市由目前的24個城市擴展至100個城市以上。

阿里巴巴股價今日收報280.6元，升不足0.1%，成交額79億元；至於餓了麼對手美團點評（03690）收報271元，升4.7%，成交額66億元。

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餓了麼「百億補貼」項目負責人介紹，百億補貼將會是常態化活動，不再是「廣撒紅包」的邏輯。在重點城市和商家的選擇上，補貼都更加集中和聚焦，可以為商家持續吸粉、增加用戶黏性。

補貼計劃首期已在上海、北京、杭州、廣州、成都、武漢、南京等24個城市上線。9月起，百億補貼將會繼續擴大品牌範圍和補貼力度，覆蓋全國超過100個城市中的餐飲商戶。

據介紹，在餓了麼app首頁點擊「百億補貼」後，消費者可以看到每個商家「百億補貼」具體金額，以及補貼後的福利價。包括必勝客、棒約翰、華萊士、永和大王在內的數百個餐飲大牌，均推出品牌口碑「尖貨」。值得一提的是，百億補貼可以和滿減、紅包、配送費減免等疊加使用，當中僅百億補貼部分，最高就可為消費者省下20元人民幣。

記者：李兆明
 

香港股票 美團點評－W（03690） 美團點評 餐飲 阿里巴巴－SW（09988）

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