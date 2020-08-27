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【新冠肺炎】宏利延長額外保障至9月底 累積批逾760宗相關索償

即市財經 16:44 2020/08/27

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截至8月中，宏利香港已處理超過760宗與新冠肺炎相關的索償個案。

新冠肺炎肆虐大半年，保險公司先後延長新冠肺炎的額外保障。宏利香港亦宣布，鑑於疫情持續，延長額外保障至9月底，包括全球住院現金保障、一筆過特別現金保障2000元、免費額外人壽保障等。

截至8月中，宏利香港已處理超過760宗與新冠肺炎相關的索償個案，涵蓋住院保障、強制隔離現金保障、特別現金保障。當中，6成個案經由宏利的電子索償方案提交和處理。

此前，多間保險公司都宣布延長新冠肺炎相關的額外保障，例如滙豐保險及友邦香港，同樣將額外保障延長至9月底。

Botie推團體醫療保險 3人起可投保

此外，虛擬保險保泰人壽（Bowtie）推出團體保險計劃，標榜入場門檻低而且價格公平。新推的團體保險計劃提供3種級別計劃選擇，成長級別計劃每人每月保費98元，3人或以上即可投保、受保員工可限次以會員價使用網絡門診及牙科服務、團體保險不限員工類別更包括員工父母等。

Bowtie指，推出計劃以來已成功吸引不少中小企投保，當中包括：本地初創電子銷售平台、非牟利組織及獸醫團體，其中不少投保公司更是首次購買團體醫療保障，為員工提供保障。

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編輯：趙穎妍

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