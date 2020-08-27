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【零售寒冬】一代女裝鞋王達芙妮 非核心品牌退出實體零售市場

股樓投資 18:33 2020/08/27

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台資內地女裝鞋履製造及零售商達芙妮國際（00210）公布，受新冠肺炎影響，上半年營業額按年大減八成半至2.1億元，虧損金額高達1.41億元，公司於過去五年更累計虧損近40億元。達芙妮同時宣布，將徹底退出包含內地、台灣中高檔品牌的實體零售業務，並關閉旗下所有其它品牌銷售點。達芙妮全日跌4.2%，收報0.18元。

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【零售寒冬】 日本各地方政府本月起 要求餐廳停業或縮短營業時間 詳情請看【下一頁】

達芙妮的業績報告中指出，疫情嚴重打擊第一季的線下銷售活動。即第二季的有復甦迹象，但零售市場氣氛依然低落。達芙妮的銷售點由2012年的高峰有近7000家，大減至如今不足300家，單計上半年，公司就已關閉共132個銷售點。面臨持續虧損、門市銳減的窘境，公司亦在尋求轉變。對於未來發展規劃，該公司表示，會繼續進行「輕資產」業務模式的戰略轉型，將重點放在核心品牌業務，並徹底退出中高檔品牌的實體零售業務，關閉旗下所有其他品牌業務銷售點。

成立逾30年的達芙妮，曾是內地一線女裝鞋履品牌，著名藝人全智賢和SHE都曾擔任此品牌的代言人。

撰文 : 李尚毅, 趙家盈

達芙妮國際（00210） 經濟
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