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Epic Games拒絕妥協　《要塞英雄》放棄iPhone、Mac玩家

科技 17:05 2020/08/27

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雖然蘋果抽成官司仍在審理階段，但《要塞英雄》已決定推出全新季度的遊戲，並宣佈將不會在蘋果的裝置上提供。

蘋果的抽成爭議愈演愈烈，遊戲開發商Epic Games早前在手機遊戲《要塞英雄》（Fortnite）公然繞過其in-app購買功能，擅自加入售賣虛擬貨幣的系統，被蘋果迫令要將遊戲在App Store内下架。雖然官司仍在審理階段，但《要塞英雄》已決定推出全新季度的遊戲，並宣佈將不會在蘋果的裝置上提供。

法院駁回Epic Games請求　蘋果有權將《要塞英雄》下架

微軟公開支持Epic Games　稱蘋果做法損害遊戲開發商

據外媒Macrumors報道，Epic Games日前透過Fortnite的官方社交平台宣佈，由於蘋果禁止其在App Store更新程式，因此新發布的第2章遊戲的第4季更新（v14.00）將不會在iOS和macOS上發布。假如玩家的裝置已安裝Fortnite，就可以繼續玩上一季（v13.40）版本的遊戲，直到Battle Pass結束的一刻為止。

蘋果早前曾表示，只要Epic Games願意改善Fortnite違反政策的地方，並移除遊戲內的自家虛擬貨幣售賣系統，就不會被撤消App Store的帳戶資格。不過，Epic Games顯然寧願犧牲蘋果裝置的玩家，亦不願妥協。

蘋果威脅終止Epic games開發商帳戶資格

據悉，由於Epic Games已與Google關係亦相當緊張，故Android玩家同樣會受影響，透過Play Store下載遊戲的玩家，將無法獲得朋友送出的禮品或Battle Pass。看來如果往後想順利進入新版遊戲的話，惟有直接在Fortnite官網下載和 Sideload安裝遊戲，或使用Samsung Galaxy Store下載。

責任編輯：施雯雯

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