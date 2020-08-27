Garmin推出新世紀福音戰士限量版智能手錶

▲ Garmin與《新世紀福音戰士》合作推出三款Instinct限量版智能手錶，預計將於下月11日起正式開賣。

當大家以為EVA熱潮正在減退之際，繼OPPO Watch推出限定合作錶款後，今次再到Garmin與《新世紀福音戰士》合作，推出三款Instinct限量版智能手錶，預計將於下月11日起正式開賣。

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Garmin表示，今次的限量版是以Instinct本我系列GPS智能手錶為基礎，並結合EVA 新世紀福音戰士初號機、貳號機以及特務機關NERV總部的經典元素，共推出三款限量版本。錶面設計連同錶帶及按鍵分別採用紫綠配色、紅黃撞色及灰紅配色，更細心地將動畫中常見的蜂巢式警報圖案放在錶面作點綴，將Instinct軍式風格融合濃厚的動漫氣息。

▲ 限量版以Garmin Instinct本我系列GPS智能手錶為基礎，並結合EVA 新世紀福音戰士初號機、貳號機以及特務機關NERV總部的經典元素。

外盒包裝以手繪白色線稿呈現EVA機型細節，再搭配劇場版以紅色為主色調的設計。其規格配置與普通版相同，並依據美國軍規標準MIL-STD-810G打造強化纖維聚合物錶殼，通過堅固耐用、耐高低溫極端環境等嚴格測試，防水等級高達100米，屏幕由Corning強化玻璃保護，具有防刮能力。

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此外，手錶內置GPS、GLONASS、Galileo全球衛星定位系統，配有腕式光學心率偵測，壓力偵測和運動追蹤等功能，更有高達14天的電力續航。

責任編輯：施雯雯