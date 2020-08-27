【尚品亭@iM網欄】商業冰河中逆襲　價廉物美經濟學

受新冠疫情影響，市場上很多產業都會發生改變。傳統經營模式不再適應市場特變、失業率增加等課題屢有發生。相信大家都留意到無論在香港、內地、甚至全球失業率持續攀升。個人乃至家庭的收入明顯下滑。同時因為現在美國繼續印鈔刺激經濟，引發更大的貧富懸殊。現今社會貧富懸殊和通脹愈來愈嚴重。假設你的收入在疫情期間沒有受到影響，其實總體收入來說也是減少的，因為整體的Purchasing Power在減弱。筆者於是想起傳統經濟學，經濟冰河時期的Inferior Business（劣等經濟學）。

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Inferior Business

Inferior Good（劣等物品）是指當人均收入增加，需求會減少；而收入下降後，需求會上升的物品。典型例子如杯麵，快餐店的漢堡包等。今次新冠疫情下，限聚令下企業經營現金流有所限制，現在很多人面臨失業問題。為何會出現如此多連鎖反應？很重要的原因是無論Globalization（全球化），regionalization（地域化），localization（本地化）都有lockdown（封閉）。疫情令大部份傳統生意都有停頓，經營現金流出現問題繼而引發銀行減少或收回融資性現金，當停頓出現就會有骨牌反應。骨牌反應對個人引發的問題就是出現失業及家庭收入下降等。

價廉物美經濟學

市場現時最大挑戰是如何在這商業冰河時期的風暴下沒有被沒頂還能生存下去。大家都明白在疫情下，當所有企業停頓，會有很大的骨牌效應。如何令生意繼續營運，對企業家來講是一個很重要的思考課題。Inferior Business其中最典型的代表就是快餐生意，隨着綫上商業模式普及，快餐企業也善用應用程式推出ecoupon，方便顧客每個星期都可以享受到特價推廣，當中會揀選一些產品大優惠拉動其他食品銷售及顧客點擊率，達至價廉物美的目的。

收入雖下降，生活仍繼續。這個時候大家購物時會如何選擇？大家會更加慎重，以保持基本衣食住行需要。消費理念開始改變，轉而追求一些價格便宜、高性價比的物品。

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▲ 大特惠（$1杯）拉動電子平台使用

Inferior Business開始盛行，但是究竟是否是所謂的「劣等經濟學」？

Uniqlo的創始人日本首富柳井正，他在日本經濟泡沫破滅後的大蕭條時代創立Uniqlo，卻帶領企業在通貨緊縮，經濟萎靡不振的危機中逆勢成長。他曾說：「經濟危機是我的朋友」。某程度上因為八、九十年代經濟下滑造就了這位日本首富。因為他會去想大家消費意欲低的情況下，如何保持產品的價廉物美。

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因此Inferior Business應該有一個新的演繹手法—價廉物美經濟學。

新冠疫情令Globalization，Regionalization，Localization都有lock down，很多商營企業都進入冰河時代。尤其大家都會探討商業冰河時代，2020后10年有什麼企業會留低？那就是能夠抓住此時消費者的剛性需求的企業。希望能為大家提供一點不同的思路。

▲ 估唔到去日本常常見到品牌將會在年尾結業估計係疫情結束前都未能夠去

祈願各位企業家能在危機中逆襲。

作者_鄔錦安簡介：數佬的我誤打誤撞進入啡茶領域，總算尚懂品味啡茶，一杯啡茶識天下，五湖四海下結識很多餐飲旅遊好友，不斷在左右腦思想衝擊下遊走達至左右逢源，快思慢想，希望能夠在文字中令到各位感受到品味生活，相約尚品亭！

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