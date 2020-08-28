共和黨無視事實 克魯明嘆講道理行不通（訂戶專享） 環球社會熱點 08:00 2020/08/28 分享： ▲ 共和黨無視事實 克魯明嘆講道理行不通（訂戶專享） 美國大選11月3日舉行，特朗普轉眼間已做了近4年總統，任內功過難定，但有一點可以肯定，他治下的美國變得更分裂，自由派及保守派之間更壁壘分明、簡直水火不容，從諾貝爾經濟學獎得主克魯明（Paul Krugman）的最新著作，字裡行間對共和黨對極端不滿可窺一二。 ... 欄名 : 國金好書 相關文章 世衛指北韓2700人已做病毒檢測 全部呈陰性 2020/08/27 世衛指北韓2700人已做病毒檢測 全部呈陰性 共和黨無視事實 克魯明嘆講道理行不通（訂戶專享） 今日 共和黨無視事實 克魯明嘆講道理行不通（訂戶專享） 【日本疫情】另類戴口罩食飯 薩莉亞倡嘴前掛紙巾 2020/08/27 【日本疫情】另類戴口罩食飯 薩莉亞倡嘴前掛紙巾 【Jacob Blake槍傷】被槍擊黑人藏刀拒捕 警員曾用電槍制伏失敗 2020/08/27 【Jacob Blake槍傷】被槍擊黑人藏刀拒捕 警員曾用電槍制伏失敗 【歐洲第二波疫情】英國低收入人士自我隔離10日 可獲派130英鎊 2020/08/27 【歐洲第二波疫情】英國低收入人士自我隔離10日 可獲派130英鎊 最新專欄文章 更多 美國種族歧視暗藏種姓制度 示威反映冰山一角（訂戶專享） 2020/08/21 美國種族歧視暗藏種姓制度 示威反映冰山一角（訂戶專享） 常掛「改革」在口邊 馬克龍自傳：危機中的出路（訂戶專享） 2020/08/14 常掛「改革」在口邊 馬克龍自傳：危機中的出路（訂戶專享） 【新共產主義】政府養你不是夢？ 基本收入是王道【有片】（訂戶專享） 2020/08/07 【新共產主義】政府養你不是夢？ 基本收入是王道【有片】（訂戶專享） 如何打敗市場？投資大師倡逆向思考法（訂戶專享） 2020/07/31 如何打敗市場？投資大師倡逆向思考法（訂戶專享） 利物浦高普膺英超最佳領隊 足球壇企管高手 2020/07/29 利物浦高普膺英超最佳領隊 足球壇企管高手 氣候暖化 經濟 政治 選舉 總統大選 美國聯儲局 美國共和黨 美國民主黨 欲覽全文，立即登記訂閱收費內容；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入