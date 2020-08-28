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共和黨無視事實 克魯明嘆講道理行不通（訂戶專享）

環球社會熱點 08:00 2020/08/28

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共和黨無視事實 克魯明嘆講道理行不通（訂戶專享）

美國大選11月3日舉行，特朗普轉眼間已做了近4年總統，任內功過難定，但有一點可以肯定，他治下的美國變得更分裂，自由派及保守派之間更壁壘分明、簡直水火不容，從諾貝爾經濟學獎得主克魯明（Paul Krugman）的最新著作，字裡行間對共和黨對極端不滿可窺一二。

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欄名 : 國金好書

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