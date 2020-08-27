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【遊戲業績】App Store上半年全球遊戲營收達222億美元

科技 18:00 2020/08/27

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蘋果App Store於2020年上半年，遊戲全球營收錄得222億美元（約1720億港元），Android則為146億美元（約1131億港元）。

疫下宅在家，最好的消遣娛樂非打機莫屬。應用分析公司SensorTower最新數據顯示，Android和iOS應用市場的遊戲下載量持續上升，其中蘋果App Store於2020年上半年，遊戲全球營收更高達222億美元（約1720億港元），較去年同期的181億美元（約1402億港元），增長23%。Android用家則創造了146億美元（約1131億港元）的遊戲收入。

單計今年4月至6月，App Store的全球遊戲營收就達116億美元（約899億港元），而競爭對手Google Play Store則有77億美元（約596億港元），高於上季的69億美元（約534億港元）。

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全球遊戲下載量方面，就由Android領跑。受惠Android用家數量多，上半年Google Play Store的遊戲下載量高達228億次，App Store僅有57億次，為Android的4分之1。

全球最熱門遊戲是PUBG MOBILE（絕地求生），帶來最高營收。Honor of Kings（王者榮耀）、Roblox（機器磚塊）等亦榜上有名。

上半年全球遊戲營收前10名：

1.PUBG MOBILE（絕地求生）

2.Honor of Kings（王者榮耀）

3.Monster Strike（怪物彈珠）

4.Roblox（機器磚塊）

5.Coin Master（金幣大師）

6.Candy Crush Saga（糖果傳奇）

7.AFK Arena（劍與遠征）

8.Gardenscapes（夢幻花園）

9.Fate/Grand Order（命運-冠位指定）

10.Pokemon Go （精靈寶可夢Go）

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