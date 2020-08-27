阿里巴巴傳計劃增持圓通至30%成最大股東 圓通速遞國際尾市曾升15%

▲ 外電報道，阿里巴巴正與圓通速遞創辦人探討，增持圓通至最多30%，成為其最大股東。

外電報道，阿里巴巴 （09988） 正與圓通速遞（滬：600233）創辦人談判，增持股份以成為圓通最大股東，加速內地物流行業的整合。阿里巴巴目前已經持有圓通10%的股份，知情人士表示，阿里巴巴正與喻會蛟張小娟夫婦探討增持圓通股份，令總持股增至最多30%。

按照圓通目前474億人民幣市值計算，30%股權價值21億美元（約142億人民幣）。但尚不清楚阿里巴巴會一次性還是逐步增持。目前圓通創辦人擁有圓通53%股權，圓通是中國第三大速遞公司，去年其市佔率達14%。

阿里巴巴代表否認計劃成為圓通最大股東及增持股份至30%，稱消息「不準確且絕對錯誤」。

圓通速遞國際 （06123） 尾市拉升，曾升15%，全日收漲4.7%，收報2.25元，成交7436萬元。A股圓通速遞今日收報15.93元人民幣，升6.3%。

阿里巴巴今日股價創新高，高見284元，全日升幅收窄至0.07%，收報280.6元，成交79億元。

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編輯：陳健婷