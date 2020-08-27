【內險業績】平保新業務價值挫24%符預期 中期息增6.7%

平保 （02318） 上半年新業務價值310.3億元（人民幣，下同），跌24.4%，符合市場預期；反映核心表現的營運溢利報743.1億元，升1.1%。集團派中期息每股0.8元，升6.7%。至於純利，平保上半年跌29.7%至686.8億元。

壽險及健康險業務稅後營運利潤按年增長6.4%至515.4億元。不過，受疫情影響，傳統代理人線下業務受阻，衝擊高價值高保障型業務，令壽險業務新業務價值率跌8個百分點至36.7%。

產險營運利潤下跌17.6%至82.7億元，綜合成本率惡化1.5個百分點至98.1%。

投資表現方面，上半年總投資收益按年跌16.3%至859億元；總投資收益率倒退1.1個百分點至4.4個百分點。

此前市場預期，由於疫情及壽險代理團隊改革拖累平保銷售表現，加上利潤較高的保障型產品銷售減少，導致新業務利潤率收窄，平保壽險新業務價值會較去年同期下跌超過兩成。大摩更估計，平保上半年派息或輕微減少。

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編輯：謝智聰