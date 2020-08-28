【港視業績】香港電視半年轉賺、股價曾升8%後轉跌　王維基：進軍海外「授武功與Amazon競爭」（第三版）

▲ 港視收市公布業績，半年轉賺逾1億元，轉型5年後首次賺錢。

經營HKTVmall 的香港電視 （01137） 收市後公布業績，上半年轉虧為盈，賺1.09億元，當中包括政府補貼1630萬元，而去年同期虧損1.55億元。期內，香港電視營業額增1.14倍至13.4億元，毛利率增3.6百分點至24.8%，不派中期息。

截至今早9時50分，港視現報9.85元，升3%，股價曾一度高見10.36元。港視其後股價轉跌，至上午11時20分，港視股價轉跌0.1%，報9.55元，成交增至1.76億元。

港視預料，下半年訂單總商品交易額（GMV）將與上半年有相近甚至更佳表現，料下半年GMV為28億至30億元，全年估計達55.5億元至57.5億元。

港視主席張子建、副主席王維基指，上半年的訂單總商品交易額僅佔香港零售總額的1.7%，現時才是香港以至世界各地網上購物的真正開始，並指現有自動化配送容量足以處理訂單量50%增長。

他們預期，未來3年公司可有足夠能力令應付GMV增至100億元，預計額外資本開支3.8億至4億元，當中包括將軍澳總部電子配送中心擴建、加設第六個配送中心、增設約200至250架送貨車、升級電腦硬件及軟件。

進軍海外助企業建網上商場 與Amazon競爭

港視續指，即將成立海外分公司及附屬公司，開始推廣介紹，尋找海外合作夥伴。

王維基在記者會議中花大量時間解釋海外策略。王維基指，過去6年HKTVmall已掌握開設「網上商場」經驗，不論是設立網上平台、配送系統、吸引商戶登記，認為海外同樣有很大需求，港視是全球極少數有經驗和技術的功能，並證明可以5年內能賺錢。

王維基稱，港視擬向外輸出「端到端電商平台」模式，認為有關模式在全球適用，若企業想建立電商平台與Amazon、京東、淘寶等平台競爭，港視會「全套武功，傳授給他」。

王維基指，全球鮮有類似解決方案供應商，舉例如英國Ocado助超市建立網購平台、Shopify 助商戶開網店，港視的構思是成立一整套網上商場，暫時未有確實收費模式。

盈喜以來累升逾1倍 7月訂單續增

香港電視早前已發盈喜，預告可從2015年轉型經營電子商貿以來，首錄盈利。

港視也已公布，7月單月總商品交易額6.2億元，按月回升38.9%，按年更大升1.74倍。月內日均訂單按月增22%、按年增1.57倍至3.63萬單，平均訂單值552元，按月增14%、按年則增6.2%，7月獨立客戶約41.5萬戶。

港視自發盈喜以來，股價不足兩個月間累升1.1倍。港視表示，2015年轉型至2019年底，港視累計虧損16.976億元。

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記者：麥德銘

（第三版）