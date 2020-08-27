【歐洲第二波疫情】英國低收入人士自我隔離10日 可獲派130英鎊

新冠肺炎傳播力強，令感染者和接觸者的隔離必要性大增，但低收入人士接受隔離便隨時面臨「手停口停」的困局。隨著歐洲第二波新冠肺炎疫情持續，英國政府為加快遏制疫情擴散，決定推出派錢措施，向低收入人士自我隔離，完成10日隔離期便可獲派130英鎊。

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當局表示，對新冠肺炎病毒呈陽性反應的人士，接受為期10日的自我隔離期間，將可獲130英鎊；其家庭成員也必須自我隔離14日，才能獲得182英鎊補償。

措施下周二（9月1日）生效，首先在布萊克本（Blackburn）、奧爾德姆（Oldham）等感染率較高的英格蘭西北部地方試行，提供予那些平日獲發福利援助和無法在家工作的人士。

衛生大臣夏國賢（Matt Hancock）表示，英國公眾為減慢新冠肺炎傳播已經作出重大犧牲，而病染者和接觸者的自我隔離，對於限制疫情擴散是至關重要。

衛生部又指，倘若派錢措施有所成效，將會迅速拓展到更多受疫情影響的地區。

不過，大曼徹斯特市長伯納姆（Andy Burnham）認為，派錢金額「遠遠不夠」，主張應該要「全額付款」（full pay）。

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責任編輯：陳啟賢

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