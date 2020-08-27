【本小利大】十年前買上水居屋　現轉手賺近400萬　夠到市區置業

買樓投資，最重要是地點，一般來說，市區樓最好，風險相對較低。不過，新界樓只要鄰近港鐵站，一樣有價有市，只要買得合適，靜候樓價上升，並再轉售，便能賺夠資本，搬到市區置業。

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利嘉閣黃靜顏說，上水居屋旭埔苑D座中層8室，實用面積546平方呎，日前以535萬元（自由市場價）易手，實用呎價約9,799元。據了解，原業主於2010年2月，以約140萬元（已補地價）購入上述單位，持貨約10年多，現帳面賺約395萬元，物業升值約2.8倍。假如原業主有意到市區置業，兼買類近呎數單位，現帳面所賺的金額，足以支付首期。

黃靜顏續說，旭埔苑現時約有18個單位放售，入場價由340萬元（未補地價）起。

資料顯示，旭埔苑位於上水，樓齡近40年，提供1,248伙單位，實用率逾八成。屋苑最大賣點是鄰近港鐵站，交通配套勝過上水區內不少屋苑，而且周邊配套齊全，向來不乏用家追求。

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