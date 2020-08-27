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【業績】眾安績優曾逆市升逾2成 一文看清券商績後點評

即市財經 16:08 2020/08/27

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眾安保險績後股價造好，最多升逾兩成。圖為眾安在綫首席執行官姜興（右）及首席財務官鄧銳民。（資料圖片）

昨日放榜的眾安保險 （06060） ，上半年純利按年勁升超過4倍，績優股價亦都應聲造好，午後升勢擴大最多升近兩成三。券商野村及瑞銀績後均有上調眾安保險目標價，但仍低於現價。

眾安今早高開9%後越升越有，午後股價升勢轉急，日內最高見53.65元，升幅最多約23%。

最新券商評級及目標價

券商 投資評級 目標價（元）
野村 減持 31.46→33.95
瑞銀 出售 30.3→30.5
摩根士丹利 與大市同步 維持42

野村發報告指，中期業績勝預期，其中零售金融業務表現更有驚喜。展望未來，眾安健康板塊業務的盈利能力，將視乎眾安能否吸納更多客戶、以及在分銷渠道中爭取更大的控制權，特別是阿里巴巴 （09988） 旗下的支付寶。

瑞銀績後上調眾安今年的盈利預測至7.2億元人民幣，以反映投資環境好轉及上半年盈利表現較預期好，同時將目標價輕微上升至30.5元，但就維持出售評級。瑞銀又認為，眾安旗下的虛擬銀行已吸收24億元存款，是今次業績的主要焦點。

摩根士丹利報告指，眾安保險業績受惠於疫情下線上健康險需求增加，帶動期內健康險保費收入升1.16倍。大摩續指，眾安已是內地第11大的財產險商，應該具備產生盈利的規模效應。大摩除預期眾安未來會持續錄得盈利外，更估計2020年至2022年期間純利至少可以倍增。

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