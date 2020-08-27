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【美國示威】被槍擊黑人藏刀拒捕 警員曾用電槍制伏失敗

環球社會熱點 16:04 2020/08/27

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調查發現，當時警察在黑人布萊克車上發現一把刀，期間傳出7下槍聲，兩名涉事警員已被停職。

美國威斯康星州有黑人男子布萊克（Jacob Blake）遭警察開槍射傷，南部城市基諾沙（Kenosha）爆發大規模示威。調查發現，當時警察在布萊克車上發現一把刀，期間傳出7下槍聲，兩名涉事警員已被停職。

案發在當地星期日下午，兩名警員接報處理家庭糾紛，網上片段顯示，布萊克試圖打開一架車的車門時，警長抓住布萊克的襯衫，又曾對布萊克使用電槍，但未能成功將他制伏，隨後向他後背開了七槍，其中有四槍打中布萊克。

NBA公鹿罷賽抗議黑人Jacob Blake遭警開槍 湖人、快艇跟隊

【美國示威】17歲少年開槍致2死1傷 遭警方拘捕

布萊克的律師表示，子彈打碎了他的一些椎骨，可能造成永久性癱瘓；胃、腸、腎和肝也受傷，將需進行多次手術才能康復。

據報，當時布萊克的三個分別是3歲，5歲和8歲的兒子，正坐在車裡，目睹他們的父親被槍擊。

網上一份法庭記錄顯示，表明基諾沙的地方檢察官在7月初對布萊克發出拘捕令，涉及公然用武器指向他人、家庭暴力、擅自闖入和三級性侵犯（重罪）等不法行為。

【美國示威】威斯康星示威爆槍擊 2死1傷勢嚴重

【美國示威】威斯康星數十人示威 警察求助國民警衛隊

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責任編輯：葉芷樺

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