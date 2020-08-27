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市場靜待鮑威爾演說　人民幣強勢再下一城

即市財經 16:01 2020/08/27

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聯儲局主席鮑威爾將於今晚在傑克森霍爾央行年會發表網上演說，市場聚焦聯儲局會否宣布採取彈性平均通脹目標，意味將容忍通脹超越2%目標一段時間，低息政策將維持一段更長時間。演說前夕，美元表現偏軟，回落至近93水平。然而，美元已經持續遭到沽售，除非鮑威爾發表更多明顯鴿派言論，否則美元難以突破2年低位92.13水平。

美元維持弱勢，人民幣延續升勢，離岸人民幣升至7個月以來的高位6.8759。儘管中美緊張關係升溫，中美代表仍然舉行了最新一輪貿易會談，並確認繼續推動第一階段經貿協議落實，意味短期內中美雙方無意重啟貿易戰。筆者認為，在關稅威脅遠離下，中方不太傾向以人民幣貶值應對中美非貿易層面上的爭端。因此，中美關係惡化並不意味人民幣貶值重臨。另一方面，人民幣貶值政策並不符合中央雙循環的新發展格局。在此格局下，中國將以國內大偱環為主體，重新導向發掘國內市場增長動力，吸引外資重新流入，並減少對國外需求面及供應鏈的依賴。一旦人民幣持續貶值，外資企業的人民幣收益將會遭到削弱，中國消費市場的吸引力將會減少。因此，中國不太會採取人民幣貶值策略，筆者預期人民幣滙價將會進一步反映更多利好的基本因素，包括中美利差擴大、中國經濟復甦動力更穩健，加上美元弱勢持續，人民幣仍有部分升值空間。

撰文 : 張建泰 瑞穗銀行東亞資金部首席亞洲外滙策略師

欄名 : 外幣滙穗

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經濟 鮑威爾 人民幣 美元 中國 美國聯儲局
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