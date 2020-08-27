【新股IPO】抗腫瘤藥物公司德琪醫藥遞交上市申請 泰格、啟明創投等有份投資

▲ 德琪醫藥擬於本港上市。

內地臨床階段專注於創新抗腫瘤藥物的生物製藥德琪醫藥於今日向聯交所遞交上市申請，集團於2016年成立，高盛及摩根士丹利為聯席保薦人。截至最後實際可行日期（8月22日），公司已通過3輪融資，合共獲得2.38億美元（約18.6億港元）。

公司獲多間名間創投及本地上市的醫藥公司投資方包括，啟明創投、高瓴資本、杭州泰格（03347）、藥明康德(02359、生物製藥公司百時美施貴寶（美：BMY）等。

德琪目前有12種治療腫瘤藥物資產的創新型管線，包括兩種晚期臨床資產、四種早期臨床資產和六種臨床前資產。德琪尚未從產品銷售產生任何收入，截至今年上半年，虧損按年擴大至5.4億元(人民幣，下同)，2019年同期虧損為1.07億。主要因可轉換可贖回優先股的公允價值虧損擴大及研發開支增加所致。

集團集資所得將用於分配予公司核心產品、其他4個臨床階段候選藥物提供資金、管線中其他臨床前階段候選藥物正在進行的臨床前研究及計劃進行的臨床試驗提供資金及擴展產品管線、資本開支及一般企業用途。

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編輯：謝卓榮