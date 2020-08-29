【King談樓市】King Sir：香港結局會如何？

上期筆者寫了篇文章講自美國再次量化寬鬆後，會令全球資產包括股票物業黃金價格不斷上升，今天資產市場與實體經濟已出現平行時空，大家都需要為保障自己多年來積累的資產作出部署。但有讀者在筆者的專欄留言說：「就算我無錢買，我都要見到香港血流成河」，看後筆者覺得有點心寒，原來有些人真的想香港攬炒！

早前警方以涉嫌違反公安法的罪名拘捕「我要攬炒」多名骨幹成員，全都是廿多歲前途無限的年輕人，他們的目的要令香港跌入萬劫不復之地。然而，真的攬炒成功誰會是最大得益者呢？誰又最想香港變為「一國一制」呢？

近日美國宣布由下月25日起，進口美國的香港產品需要用上「中國製造」的標籤，特朗普更表明美國不再給予香港特殊待遇地位，香港將失去對商業及作為其中一個世界主要金融中心的吸引力，美國證券交易所將取回更多業務，香港將不會再是一個成功的交易及金融中心。

很明顯，美國強要香港產品用上中國標籤，用意是想令全世界將香港看成為中國其中的一個城市，削弱國際對「一國兩制」的信心和優勢，從而打擊香港作為金融中心的地位。正所謂「欲知心中意，但聽口中言」，如果香港金融中心地位真的不保，最大得益者必定是美國（紐約）和英國（倫敦），利益之所在，你看打擊中國和香港最大力度的亦同樣是這兩個國家。

相反，最不想香港變成「一國一制」的其實是大陸政府。中國的大城市如北京、上海、深圳、廣州已多的是，多你一個香港亦沒有多大作為。然而今天中國被西方多國圍堵，香港作為中國面對世界的窗口的重要性，比以往任何一段時間更為重要，在人民幣未能完全國際化之前，中國政府絕對沒有任何誘因去改變香港「一國兩制」的現狀。

大家試想想，如果有一小撮人真的令香港攬炒成功，香港將會變成點呢？香港會否失去金融中心地位、外資撤出、百業蕭條、失業率上升令社會大亂呢？又或是中央政府以大局為重，壯士斷臂放棄香港，香港淪落為二、三綫城市呢？還是香港動亂蔓延至中國各省各地，大陸政權倒台，軍隊擁兵自重，軍閥割據，繼而內戰連年，死傷無數呢？講到呢度，還想香港攬炒嘅朋友，請問大家想看到香港最終會有以上那個結局呢？

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