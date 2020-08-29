  • 31°C
香港時間 : 2020829日 (六) 15:12
昔日新聞 電子報 iMoney 雜誌 hket 訂戶/會員專區

會員活動

專題:iMoney新股IPO

熱門關鍵字 : 金價 美股 財務自由 室內設計 居屋 IPO 巴菲特 李嘉誠 特約
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :
現在閱讀

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :

【King談樓市】King Sir：香港結局會如何？

名人薈萃 14:41 2020/08/29

分享：

上期筆者寫了篇文章講自美國再次量化寬鬆後，會令全球資產包括股票物業黃金價格不斷上升，今天資產市場與實體經濟已出現平行時空，大家都需要為保障自己多年來積累的資產作出部署。但有讀者在筆者的專欄留言說：「就算我無錢買，我都要見到香港血流成河」，看後筆者覺得有點心寒，原來有些人真的想香港攬炒！

早前警方以涉嫌違反公安法的罪名拘捕「我要攬炒」多名骨幹成員，全都是廿多歲前途無限的年輕人，他們的目的要令香港跌入萬劫不復之地。然而，真的攬炒成功誰會是最大得益者呢？誰又最想香港變為「一國一制」呢？

近日美國宣布由下月25日起，進口美國的香港產品需要用上「中國製造」的標籤，特朗普更表明美國不再給予香港特殊待遇地位，香港將失去對商業及作為其中一個世界主要金融中心的吸引力，美國證券交易所將取回更多業務，香港將不會再是一個成功的交易及金融中心。

很明顯，美國強要香港產品用上中國標籤，用意是想令全世界將香港看成為中國其中的一個城市，削弱國際對「一國兩制」的信心和優勢，從而打擊香港作為金融中心的地位。正所謂「欲知心中意，但聽口中言」，如果香港金融中心地位真的不保，最大得益者必定是美國（紐約）和英國（倫敦），利益之所在，你看打擊中國和香港最大力度的亦同樣是這兩個國家。

相反，最不想香港變成「一國一制」的其實是大陸政府。中國的大城市如北京、上海、深圳、廣州已多的是，多你一個香港亦沒有多大作為。然而今天中國被西方多國圍堵，香港作為中國面對世界的窗口的重要性，比以往任何一段時間更為重要，在人民幣未能完全國際化之前，中國政府絕對沒有任何誘因去改變香港「一國兩制」的現狀。

大家試想想，如果有一小撮人真的令香港攬炒成功，香港將會變成點呢？香港會否失去金融中心地位、外資撤出、百業蕭條、失業率上升令社會大亂呢？又或是中央政府以大局為重，壯士斷臂放棄香港，香港淪落為二、三綫城市呢？還是香港動亂蔓延至中國各省各地，大陸政權倒台，軍隊擁兵自重，軍閥割據，繼而內戰連年，死傷無數呢？講到呢度，還想香港攬炒嘅朋友，請問大家想看到香港最終會有以上那個結局呢？

 

 

#即睇iMoney全新網站【 imoneymag.com

#立即訂閱掌握投資創富資訊【 https://imoney.hket.com/im/subscription

#即Like iMoney 智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機！

撰文 : King Sir

欄名 : King談樓市

最新專欄文章 更多

【King談樓市】King Sir：強迫性投資
2020/08/14
【King談樓市】King Sir：強迫性投資
【King談樓市】King Sir：物色筍盤時機
2020/07/30
【King談樓市】King Sir：物色筍盤時機
【King談樓市】King Sir：窮在思維
2020/07/16
【King談樓市】King Sir：窮在思維
【King談樓市】King Sir：下半年樓價或再戰高位
2020/06/30
【King談樓市】King Sir：下半年樓價或再戰高位
【King談樓市】King Sir：移民經驗談
2020/06/14
【King談樓市】King Sir：移民經驗談
量化寬鬆 一國兩制 經濟

上一篇文章

【新冠肺炎】Foodpanda外賣員「中招」一家四口受感染

下一篇文章

【周末理財智慧】6大原則達財務自由　借鏡成功人士心得
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【網民熱話】供樓真係會愈供愈輕鬆？　網民：冇加人工更加要買樓！
【網民熱話】供樓真係會愈供愈輕鬆？　網民：冇加人工更加要買樓！
【疫市蝕讓】業主趕住移民英國　買樓僅一年　寧蝕半球走
【疫市蝕讓】業主趕住移民英國　買樓僅一年　寧蝕半球走
【農夫山泉IPO】認購農夫山泉9633前 不可不知的5件事
【農夫山泉IPO】認購農夫山泉9633前 不可不知的5件事
【疫市筍盤】首期不用50萬　上車客搶住買
【疫市筍盤】首期不用50萬　上車客搶住買
【恒生科技指數】南方恒生科技ETF7.5蚊變42蚊 消息人士：前期投資者真係識搵錢 （新增南方東英回應）
【恒生科技指數】南方恒生科技ETF7.5蚊變42蚊 消息人士：前期投資者真係識搵錢 （新增南方東英回應）
【新股IPO】農夫山泉9633熱爆　抽幾多先能穩獲一手？
【新股IPO】農夫山泉9633熱爆　抽幾多先能穩獲一手？