【保你大】羅國森：傳染病真係有得保！

年初時，筆者在本欄寫過一篇題為《傳染病有得保？》的文章。當時內地武漢剛爆發不明原因的肺炎，而香港也剛開始有確診個案。但短短半年左右，現的新型冠狀病毒疫情已經全球大流行。

本地確診個案也由當時的零星幾宗，大幅增至4,000多宗，死亡人數早已突破零，近期還不斷急升，已超逾70人，大部分都是長者。

當時筆者告訴芳姐茶餐廳的老闆娘芳姐，市場上沒有一種保險是只保傳染病的。但在旅遊保險中，有些保單會提供感染保障或隔離保障。又或者，一些意外保單或醫療保單會附加這類傳染病保障。

但現在回看，以上的資訊已經有點明日黃花，因為從3月以後，幾乎香港人都沒有再出外旅遊，所以，根本不存在旅遊保險可保在外地受感染，以及被隔離的賠償了。

可保嚴重傳染病

另一邊廂，各大保險公司都特別推出Covid 19（世衞對新型冠狀病毒的正式命名）的感染保障，以及因此而過身的死亡保障，作為一種推廣宣傳手法，而且，不管是否她們的客戶，也可以有保障，只要做個登記便可。即是說，香港人已經獲得Covid 19的保障了。

不過，經過這幾個月的發展，保險公司已經開始推出一些可保嚴重傳染病的保險了。今日筆者來到芳姐茶餐廳時，就被芳姐問到這個問題。

「森哥，我聽說現在保險公司真的可以保嚴重傳染病了是嗎？是怎樣保的？！」

「你的消息真靈通，比我們做這一行的更掌握情況！」

「不要讚我了，我只是人面廣，各行各業的消息，我都會知道一些，但我要去Fact Check的，所以就找些專業人士求證囉！」

「我不夠你講，我以專業人士的身份向你確認吧！是的，近期保險公司更新她們的危疾產品時，大多都增加了保障『嚴重傳染病』的項目。」

「即是現在變成主要賠償項目？金額可以賠得更多？」當日筆者告訴芳姐，市場上的傳染病保障，主要是賠隔離保障，所以賠償金額不會多。

「芳姐，你除了精明之外，還好記性。我真的要小心說話了」

「言歸正傳，是這樣的，現在新出的危疾保險計劃，都有一項『嚴重傳染病保障』，而且保障範圍不只今次的Covid 19，過去，甚或將來出現的嚴重傳染病也可以受保。」

「將來的也可以受保？將來怎知有甚麼傳染病？」

「問得好，其實，只要在一年內被世衞定性為『國際關注的突發公共衞生事件』就可以了。」

「這樣說，即是過去、現在和將來的嚴重傳染病也可以受保？」

「是呀！」

「那麼，怎樣賠呢？」

「只要患上這些嚴重傳染病，而要入住ICU3天或以上（每間保險公司的條款或許不同），就可以預支危疾保額兩成賠償。即是買100萬，就可以賠20萬。這個賠償比起未出這類產品之前，已經大幅增加了。」

「對，相比起早前你說的甚麼每日多少金額的賠償，真的多很多！」

「簡單來說，保險公司將這些嚴重傳染病等同早期危疾，只要確診和入住深切治療部3日以上，就等於患上早期危疾，可以預支20%賠償額！」

「那都不錯！」

「是的，我們保險公司都是與時並進的呀！」

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