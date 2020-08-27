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【大行點睇】星展大升美團逾150元目標價　最新已經睇到接近400元

股樓投資 16:48 2020/08/27

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星展今日發表研究報告指，美團(03690) 第二季業績好過預期，錄得按年升9%至247億元人民幣，非通用會計準則淨利按年升82%至27億元人民幣。

該行認為，受疫情影響令本地消費及旅遊需求被壓抑下，下半年收益將維持強勁，預期未來3年其收入複合增長率達34%，高於行業平均約20%之水平。

該行分別上調美團2020至2022年收益預測1%、2%、3%，非通用會計準則盈利預測則分別升4%、6%、7%，目標價由227元大幅提升逾150元至380元，維持「買入」評級。

事實上，自美團上周五收市公布完業績後，大行全部一致看好。8間大行調升其目標價，不過大部分仍看約300元附近水平，星展目標價算是相當進取。

 

 

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撰文 : 周兆邦

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