【浪遊隨筆@iM網欄】吉爾吉斯天山之最美：從頌湖(Son Kul)回到比什凱克(Bishkek)

在頌湖留了短短的一天，踏上了回到比什凱克的路。途中經過托克木克市(Tokmok) 。偶然地發現了這裏有一處新建的酒店及餐廳項目，名叫「夏威夷」。這裡確實是一間餐廳，但周邊興建了一些農莊等設施，也在周邊放上了各式各樣的雕塑。 餐廳的對面竟然是一間五星級酒店，叫 Hotel Burana！誰會想到在這樣的一個三無人知的地方興建了五星級酒店呢？ 無論如何，我們也不能錯過有五星級酒店的享受，就在這裏下榻一晚。

▲ 夏威夷餐廳景色

第二天早上，驅車一個多小時便回到比什凱克市了。我通常會把市內觀光留到最後， 以免行程有什麼突發都不會來不及趕上回程的班機。吉爾吉斯景點並不多，但這個城市卻充滿樹蔭，綠化得很。而我更被這裏的休閒所吸引住。 比什凱克主要有三個市內景點可以介紹： 阿拉圖廣場(Ala Too Square) ，橡樹公園(Dubovy Park) ， 以及奧集市集(Osh Bazaar) 。

阿拉圖廣場(Ala Too Square) 是整個城的最中心位置，像北京的天安門廣場一樣。 這裏是政府大樓的所在地。每隔一小時左右就有士兵換更儀式。看到士兵們步操，把腳伸展到90度的步操姿態，反映出前蘇聯國家士兵步操的傳統姿勢。來到比什凱克絕對不能錯過。

▲ 阿拉圖廣場士兵換更

就在阿拉圖廣場附近是橡樹公園(Dubovy Park) 。因為公園裡面全是種滿了橡樹，故有此名。公園也放滿了當地名人，作家及音樂家的雕像， 頗為有趣。然而最著名的雕像是著名吉爾吉斯女政治家庫爾萬江•達特卡(Kurmanjan Datka) 。 她打破了吉爾吉斯的傳統，背棄盲婚啞嫁，去選擇一個自己喜歡的人去結婚。吉爾吉斯人稱它為「山地女王」（Queen of the Mountains) ， 代表著吉爾吉之婦女尋求自由的對象。

▲ 橡樹公園雕像

▲ Kurmanjan Dakta像

來到中亞旅遊，又怎能錯過一個傳統的中亞市集？ 在眾多中亞城市當中，比什凱克的奧什市集(Osh Bazaar) 可算是其中一個最大，最多元化，也最有傳統特色的市集。

▲ 來到比什凱克，當然要到訪奧什市集。

▲ 奧什市集內色彩繽紛的食品

最後， 為了再一次感受吉爾吉斯天山山脈之美， 距離比什凱克半小時車程有一個著名的國家公園，叫阿拉阿查國立公園(Ala Archa National Park) 。 這裏比之前所介紹，卡拉科爾的黃金溫泉山谷更容易去。山上有一條已鋪好的行山徑，來回行走兩公里多已看到不少壯麗的天山景色。 不過，講到美感，當然不及黃金溫泉山谷吧。 但如果想近距離，不用離開首都範圍也能看到美麗的天山風景， 這裏也不妨是一個不錯的選擇。

▲ 作者在阿拉阿查國立公園留影。

▲ 作者在阿拉阿查國立公園留影。

回港的航班在晚上七時多起飛，途經哈薩克阿拉木圖轉機， 第二天早上安抵香港，結束了這次吉爾吉斯天山之旅。 吉爾吉斯的優山美景，清澈的山水，以及探索了多過城鎮的文化氣息，定能令人永記心中，流連忘返。

作者_Stephen Mak簡介：

旅遊寫作人，中亞及高加索旅行團策劃人。從小因愛上旅遊，對世界文化及風土人情產生濃厚興趣。 為了實現夢想， 於2018年自資出版了「 邂逅中亞高加索 」一書，並於去年 跟旅行社合作策劃及舉辦中亞，高加索及摩洛哥旅行團。希望能將這份旅遊的熱誠傳遞給更多人，以生命影響生命。

作者FB專頁：浪遊工作室 - Stephen's Travel

Stephen Mak：Let's 講旅行：斯里蘭卡Facebook Live 日期：第一集 4/9/2020 時間：晚上9：00pm 今次我們轉離中亞及高加索地區，來到地球的另一端。斯里蘭卡，對於港人來說，好像理解，但又不太理解。這是個甚麼地方？有些人想起錫蘭紅茶，有些人以為很像印度或馬爾代夫，有些人以為很有東南亞風味...... 我在2014年踏足了這遍土地。本來以為打算去一次便算，誰知這一次就令我愛上了這個地方！一個只有台灣一倍多面積的印度洋小島，竟然擁有這樣多元化的景包，從英國，歐洲殖民地氣息建築，到歷史遺跡，到宗教聖地，到絕美海灘，到山區茶田，到優閒小鎮，更可近距離觀看野生大象，嘆傳統英式下午茶。。。到2019年頭，我再一次踏足這地，再一次深入去探索這個美麗的島國。作為印度洋的名珠，這個名字絕非簡單。 這次Facebook Live內容豐富，我打算分開4集去介紹斯里蘭卡： 第一集：繁華都市之可倫坡(Colombo) 至康提 (Kandy)，及大象孤兒院(Pinnawala Elephant Orphanage) 第二集：金三角與歷史遺跡 --- 丹布拉(Dambulla) ，獅子岩(Sigiriya) ，波龍納魯沃 (Polonnaruwa) ，阿魯拉德普納(Anuradhapura) 第三集：高山與茶田 --- 努沃勒艾利亞(Nuwara Eliya) --- 哈普特萊(Haputale) --- 艾拉 (Ella) 第四集：西南部海灘渡假區與沿海要塞 --- 加勒古城(Galle) ，米瑞莎海灘(Mirissa Beach)，以及欣賞斯里蘭卡獨有的高蹺釣魚方式（stilt fishing ）。 期待能跟大家暢談斯里蘭卡，用不同的角度去欣賞這個有印度洋名珠之稱的島國！

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