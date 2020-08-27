【業績】上海石化績後挫4.6% 中期盈轉虧17億人幣 有信心下半年扭虧為盈

▲ 上海石化上半年盈轉虧17.16億人民幣，不派息。

上海石油化工 （00338） 上半年盈轉虧17.16億元（人民幣，下同），營業收入按年減少31.41%至356.63億元，不派息。管理層表示，主要原因是受新冠肺炎疫情影響下游市場需求縮減、國際油價大幅下跌導致產品價格下降。

上海石油化工最新報價1.66港元，挫4.6%，成交5628萬港元。

有信心下半年扭虧轉盈

展望下半年，管理層指，隨著國內疫情受控及油價逐步回升，成品油及化工產品市場最艱難時期已經過去，公司原油加工成本已經恢復至正常水平，將扭轉內部虧算的不利局面，整體經營狀況將觸底反彈，有信心下半年扭轉全年虧損的局面，實現盈利。

下半年原油加工滿負荷生產

上半年，集團生產的商品總量665.31萬噸，按年減少3.27%。 加工原油702萬噸，減少6.08%。生產成品油394.75萬噸，減少11.58%。

副總經理周美雲表示，隨著內地疫情受控、消費復甦，5月公司產品高庫存壓力已經消耗，且原油加工已經恢復至疫情前正常水平，計劃下半年原油加工量為768萬噸，屬於滿負荷狀態，料全年原油加工量與年初的目標指引1530萬噸仍有一定差距。

他稱，上半年公司對成品油的價格及獲利作出調整，同時縮減航空煤油生產、增加柴油產量，因國內航空煤油消費疲弱。截止目前，國內航空恢復至疫情前8成水平，但國際航空僅為疫情前2成水平。因此上半年公司生產航空煤油按年減少31.08%、柴油則減少0.82%、汽油減少12.69%，LPG減少5.58%。下半年會根據成品油價格的變化，對生產結構進行調整。

維持全年資本開支預算不變

至於資本開支，周美雲指出，上半年資本開支約4.2億，低於預期，惟公司將繼續增加投入，料全年資本開支達至年初公布的資本開支預算目標15億元，初步估計明年資本開支約為35億元。

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記者：陳華