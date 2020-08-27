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美監管機構批准紐交所IPO替代方案 允企業直接上市集資

即市財經 15:41 2020/08/27

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美國證券交易委員會（SEC）批准紐約證券交易所（NYSE）的提議，允許企業通過直接上市集資，較傳統IPO創造更低成本的選擇。

美國證券交易委員會（SEC）批准紐約證券交易所（NYSE）的提議，允許企業通過直接上市集資，較傳統IPO創造更低成本的選擇，成為紐交所的重大突破。外媒報道，納斯達克證券交易所（NASDAQ）亦向SEC申請更改規則，允許企業於其可通過直接上市集資，作為替代IPO的選項。

SEC發公告表示，容許企業於紐交所上市時，直接發行新股，在上市首日以較大的單一交易將股票出售予公眾投資者，依賴開盤競價時買入和賣出訂單，以定下首日掛牌價格。

這意味，企業不須像傳統IPO般聘請投行擔任承銷商（underwriters），而且也不一定需要正式路演，以及股東禁售期，可令銀行費用大大節省。

值得留意是，早期直接上市僅允許私營企業的現有投資者在公開市場上出售其股份，企業本身無法通過發行籌集資金。

SEC表示，規則有所改變將有助IPO定價及分配的效率，但又同時避免犧牲對投資者的保障。

事實上，早前已有企業通過直接上市方式掛牌。2018年音樂串流媒體巨頭Spotify（美：SPOT）成為首個通過直接掛牌公開上市的公司。大數據獨角獸Palantir及企業管理軟件Asana均表示，將申請於紐交所直接上市。

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編輯：袁諾曦

美股 經濟 股票 集資 IPO

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