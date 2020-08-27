4年無新病例 世衛：小兒麻痺症絕迹非洲

世界衞生組織周二（25日）宣布，繼40年前的天花病毒後，小兒麻痹症亦已在非洲絕迹，自4年前在尼日利亞東北部發現一宗個案後，至今非洲再無病例，這是公共衞生領域的歷史成就。

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世衞代表之一、證明消除小兒麻痺症非洲地區委員會（ARCC）主席 Rose Leke 在視像會議宣布，非洲於過去4年都沒有發現小兒麻痺症病例，證明已正式消滅本土病毒，是一項里程碑，意味該症在6個世衞地區中的5個絕迹，目前只餘阿富汗及巴基斯坦仍有小兒麻痺症病例，合共有87宗。

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世衞表示於1988年開始大規模小兒麻痺症疫苗接種計劃，當時全球有35萬宗病例，至1996年非洲仍有逾7萬宗個案。非洲在展開疫苗計劃後病例已大減99.9%，但尼日利亞、中非共和國、南蘇丹及喀麥隆一度仍有少量個案。 小兒麻痹症是由脊髓灰質炎病毒所引致，具有高度傳染性，病毒主要經口糞途徑由人傳人，侵入中樞神經系統，主要影響幼童，患者出現發燒、頭痛、嘔吐、肌肉疼痛及麻痹等症狀。大部分患者可痊癒，但嚴重者可導致永久傷殘甚至死亡。

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責任編輯：翁嘉陽