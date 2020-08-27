中學生研發AI盲人拐杖，科技公司開發來年面世 香港大學與微軟由2018年起合辦的「STEM教育國際研討會」，年有7名國際中學生 組成的設計隊伍憑「AI盲人拐杖」嶄新概念奪得「最具創新性獎」並獲願景人工智能有限公司行政總裁蔣卓男青睞，將其構思研發成產品。

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蔣卓男稱，預計產品明年中可推出市場，料售價為2,000至3,000港元。 獲獎團隊成員遍及印度、土耳其、內地等，成員之一的寶血會上智英文書院中四生蘇穎嵐說，去年5月分組後，隨即與組員構思，鎖定視障人士為產品的使用對象；來自土耳其的隊員有朋友為失明人士，成為他們的「盲公竹」，讓他們能更深入了解失明人士生活上的種種不便。

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產品概念來自土耳其隊員Atilla Kaan Erisir的視障朋友，為改善視障人士出門困境，團隊構思出超聲波偵察障礙物、盲人拐杖版「平安鐘」及AI個人助理等功能，冀他們使用產品時如同與朋友一起外出般放心。 港大指出，這是首次有學生作品有望推出市場，今年中學生的作品相當出色，相信會獲企業發掘。將設計投入生產的願景人工智能公司亦表示，雖然產品設計有不足之處，不少技術亦超越中學生的能力，但仍會將學生們構思實踐，希望學生們能想到他們忽略的事。

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