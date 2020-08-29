【AI招聘】綫上AI招聘工具涵蓋不同流程　隱含偏見須改善

▲ 不少企業在新冠肺炎疫情下，加入AI 招聘工具流程以節省人力及時間成本，惟有專家指出，AI招聘工具需要在多元與包容及勞動力規劃的預測分析上作出改善，才有助篩選合適人才。。

自新冠肺炎疫情演變成全球大流行，企業陸續依靠綫上招聘人才，加入人工智能（AI）招聘工具流程，節省人力及時間成本。不過有來自福布斯教練委員會（Forbes Coaches Council）專家指，AI招聘工具需要在多元與包容及勞動力規劃的預測分析上作出改善，才有助篩選合適人才。目前新興AI招聘工具又包括甚麼？以及各具甚麼不同功用？

近年有不少企業廣泛利用AI徵才，並應用於不同招聘流程上，如用作協助聯繫、篩選及評估申請人方面包括：

AI招聘聊天機械人Mya Systems

用作聯繫應徵者進行互動，處理一些常見的詢問，以篩選合適的求職者



用作聯繫應徵者進行互動，處理一些常見的詢問，以篩選合適的求職者 由科技公司HireVue開發的AI招聘系統

獲大企如英國消費品巨頭聯合利華（Unilever）、希爾頓酒店集團、高盛集團等所採用

會分析求職者在面試過程的細節如面部表情、眼神接觸等，並將求職者面試成功的可能性分為不同等級

在協助撰寫更準確、「貼地」的招聘信息及求職申請方面：

AI招聘平台Textio

透過機器學習及AI辨識，協助僱主、應徵者撰寫招聘廣告及求職電郵

初創測試遊戲 Tesla摩通採用

而最近還有美國的初創公司Pymetrics設計測試遊戲，透過神經科學（NeuroScience）演算法，評估求職者的行為數據是否與職位性質要求接近。更獲得電動車公司特斯拉（Tesla）及摩根大通（JPMorgan Chase）採用。

雖然這些科企推出的AI徵才工具，均表示能為企業省下不少招聘成本。據英國《衞報》早前報道指出，聯合利華透過AI系統節省了約10萬小時的面試時間，每年更可以省下約100萬英鎊（約1,000萬港元）的招聘成本。

【中小企教室】開發商用、電子商務App 專家：改善UX設計整頓產品

【人工智能】疫下AI掛帥 非接觸式服務需求增

種族性別辨認 惹歧視問題

不過，這些系統背後所隱含的偏見至今仍未解決，例如在針對不同種族、性別的辨認準確度一直備受爭議，更於最近美國爭取種族平等抗議期間，再次掀起關注。據福布斯最新引述福布斯教練委員會專家團隊教路，企業應如何有效利用AI，招聘及甚至培養人才技能。

其中有從事全球財務管理諮詢和高級行政人員輔導工作的Ash Varma指出，企業還需要在達致多元與包容方面多作研究，以消除無意識偏見，為求職者提供更公平的篩選過程。

而企業發展及人力資源顧問Jonathan H. Westover認為，AI可以幫助在篩選過程中，識別出具有良好性格與職業匹配度、個人與組織契合等的求職者，長遠協助招聘及挽留優秀人才。

另在配合作勞動力規劃分析方面，商業諮詢顧問公司KasHenry的行政總裁Kasthuri Henry指出，僱主可以利用AI招聘工具整合預測性分析，並幫助招聘符合關鍵績效指標（KPI）目標的人才。

【居家健身】AI健身App助追蹤動作 掌握正確姿勢減受傷

責任編輯：張寶燕