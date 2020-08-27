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【南韓疫情】新增確診3月以來最多 國會再次關閉

環球社會熱點 15:17 2020/08/27

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【南韓疫情】新增確診3月以來最多 國會再次關閉

新型冠狀病毒疫情肆虐南韓，南韓周三新增441宗新冠肺炎確診個案，是年初疫情高峰期以來的新高，有曾採訪南韓國會的記者中招，國會再次休會，部分議員要接受隔離。南韓政府促企業盡量讓員工在家工作，避免疫情擴散。

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南韓新冠疫情愈爆愈勁，新增確診人數近期持續上升，周三新增441宗個案，是3月7日以來最高，當中313宗來自首都圈。單單在過去2周，已有近4000宗新增個案。

新一輪爆發主要源於首爾「愛第一」教會群組，惟疫情漸擴至社區其他部分，客戶電話聯絡中心及物流倉庫業尤其高危，當局關注工作場所人流較密集行業的情況。

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南韓保健福祉部長官朴淩厚呼籲相關行業，仔細審視工作環境，透過彈性上班時間或在家工作，減少工作場所員工人數，降低感染風險。

疫情恐蔓延南韓政界，一名攝影記者周三採訪南韓國會後，知悉親友確診，該記者旋即接受檢測，亦證實受感染。國會隨即亦告關閉，暫停所有議會活動，多名議員要自我隔離。這是疫情爆發以來，南韓國會第2次關閉。

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責任編輯：林建忠

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